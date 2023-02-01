«Реал» Мадрид — «Валенсия». Прогноз на матч чемпионата Испании (02.02.2023)

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вчера, 07:05

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Реалу» Мадрид, а коэффициент на их победу составляет 1.38. Успех «Валенсии» оценивается по коэффициенту 7.8 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 5.1.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.6. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.35. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

Мадридский «Реал» продолжает погоню за «Барселоной» и сейчас отстает от нее всего на пять пунктов. Команда имеет в своем активе 42 балла и занимает второе место, тем не менее впереди еще много матчей и вся борьба впереди. В нынешней игре очень важно исключить недооценку «Валенсии», которая в последние годы откровенно не блещет. Два последних матча мадридского «Реала» завершились ничьей с «Реалом» Сосьедад (0:0) и победой над «Атлетико» в кубке Испании (3:1, доп. время).

«Валенсия» не может выиграть уже несколько туров подряд и давно не выглядит грозной силой в испанском футболе. На данный момент команда идет на 14 месте с 20 баллами и в случае победы сможет продвинуться вверх сразу на три позиции, однако в успех гостей в этой встрече мало кто верит. В прошлом туре «Валенсия» уступила на выезде «Вальядолиду» (0:1), а ранее проиграла в кубке Испании «Атлетику» из Бильбао (1:3).

Информация для ставок

«Реал» Мадрид проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах

«Валенсия» забивала в восьми из десяти последних матчах

«Реал» Мадрид выиграл три из пяти последних матчей у «Валенсии»

Четыре из шести последних матчей между клубами в основное время закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Мадридский клуб играет на своем поле и обязан обыгрывать середняка Ла Лиги, чтобы не отстать от «Барселоны» еще больше. Предлагаем сделать ставку на успех «Реала» с форой (-1.5) по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.