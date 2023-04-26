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«Рома» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (29.04.2023)

вчера, 12:42
Рома

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.75. В случае победы «Милана», зайдет коэффициент 2.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.05.

Италия. Серия А 2022/2023
Рома
Милан
ПроигрышВыигрышВыигрышВыигрышПроигрыш
- : -
29 апреля 2023, 19:00
суббота
ВыигрышНичьяНичьяВыигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.883.072.81
Pari 2.80 3.05 2.75

Также в линии букмекеры предлагают 2.45 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.55. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.08.

Форма команд

«Рома» находится в отличной форме и заслуженно сыграет в полуфинале Лиге Европы. Тем не менее, клуб хочет квалифицироваться в Лигу чемпионов через Серию А и не рассчитывать на это через победу в европейском турнире. На данный момент римляне занимают пятое место с 56 баллами и только по дополнительным характеристикам уступают «Милан», поэтому будут играть на победу. В прошлом туре «Рома» проиграла на выезде «Аталанте» (1:3).

«Милан» в свою очередь является полуфиналистом Лиги Чемпионов и также борется в чемпионате за топ-4. Преимущество по разнице забитых и пропущенных мячей не дает большой уверенности «россонери», поэтому попытается использовать любой шанс забить в ворота «Ромы» и даже отметиться победой. Два последних матча «Милана» завершились домашней победой с «Лечче» (2:0) и ничьей с «Наполи» в Лиге чемпионов (1:1).

Информация для ставок

  • Три последних матча «Ромы» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Милан» не проигрывает уже шесть матчей подряд во всех турнирах
  • «Милан» выиграл три из пяти последних матчей с «Ромой»
  • Пять последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды имеют хорошие атакующие связки в нападении, и мы предполагаем, что каждая из них сможет отличиться даже не по одному разу. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pari 1.55 2.45
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 16:05
Интересный и результативный матч ожидает нас в этом противостоянии в котором скорее всего что обе команды забьют и тотал больше 2,5 команды смогут преодолеть в этой игре. Удачи.
shlomo
shlomo
вчера в 14:06
Дело еще в том, что не смотря на ответственный статус дерби 2-х столиц, Рома и Милан просто обожают колошматить друг дружку в атаке во многих последних личных свиданиях. Например, рандеву "волков" и "красно-черных" под вывеской первого круга теперешнего чемпионата завершилось зрелищным и результативным паритетом 2:2. А вообще, ТБ 1.5 оформляется уже в аж 12-ти матчах кряду с участием Рима и Милана. Считаю, что и на этот раз подобная устоявшаяся годами голевая тенденция вряд ли изменится.)
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