«Рома» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (29.04.2023)

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вчера, 12:42

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.75. В случае победы «Милана», зайдет коэффициент 2.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.05.

Также в линии букмекеры предлагают 2.45 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.55. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.08.

Форма команд

«Рома» находится в отличной форме и заслуженно сыграет в полуфинале Лиге Европы. Тем не менее, клуб хочет квалифицироваться в Лигу чемпионов через Серию А и не рассчитывать на это через победу в европейском турнире. На данный момент римляне занимают пятое место с 56 баллами и только по дополнительным характеристикам уступают «Милан», поэтому будут играть на победу. В прошлом туре «Рома» проиграла на выезде «Аталанте» (1:3).

«Милан» в свою очередь является полуфиналистом Лиги Чемпионов и также борется в чемпионате за топ-4. Преимущество по разнице забитых и пропущенных мячей не дает большой уверенности «россонери», поэтому попытается использовать любой шанс забить в ворота «Ромы» и даже отметиться победой. Два последних матча «Милана» завершились домашней победой с «Лечче» (2:0) и ничьей с «Наполи» в Лиге чемпионов (1:1).

Информация для ставок

Три последних матча «Ромы» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Милан» не проигрывает уже шесть матчей подряд во всех турнирах

«Милан» выиграл три из пяти последних матчей с «Ромой»

Пять последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды имеют хорошие атакующие связки в нападении, и мы предполагаем, что каждая из них сможет отличиться даже не по одному разу. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.