«Рубин» — «Сочи». Прогноз на матч чемпионата России (30.04.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче считается «Сочи», поставить на который можно по коэффициенту 2.1. Выбрать ничейный результат игрокам предлагается по коэффициенту 3.5, а победа хозяев оценивается за 3.45.
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завтра, 14:00
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.92. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.88. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.91.
Форма команд
«Сочи» проводит стабильный сезон, который может завершиться попаданием в еврокубки. Перед стартом очередного тура коллектив идет на четвертом месте, имея в активе 46 очков, и отстает от ближайшего соперника всего на один балл. Команда имеет хорошие шансы побороться и за бронзовые медали, но для этого необходимо набирать максимум баллов в последних турах. В прошлой игре «Сочи» обыграл на своем поле «Ахмат» (3:2), а ранее разошелся миром с «Локомотивом» (2:2).
«Рубин» после провальной серии матчей, наконец, начал вновь набирать очки и стараться избежать зоны вылета. Клуб занимает 11 позицию и всего на один пункт опережает соперника из зоны вылета, поэтому расслабляться футболистам из Казани еще довольно рано. Матч с командой из группы лидеров обещает быть сложным, но моменты у ворот гостей определенно будут появляться. Два последних поединка «Рубина» завершились минимальной победой над «Арсеналом» из Тулы (1:0) и ничьей со «Спартаком» (1:1).
Информация для ставок
- «Сочи» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
- Клуб из Казани проиграл четыре из пяти последних поединков на своем стадионе
- Три из четырех последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Команды дважды обменялись победами в четырех последних личных поединках
Прогноз
Оба коллектива нуждаются в очках, хоть и преследуют разные турнирные задачи. Предполагаем, что клубы поделят очки, а сделать ставку на ничейный результат можно по коэффициенту 3.5 в букмекерской конторе Фонбет.
Сочи продолжает вести активную борьбу за бронзовый комплект медалей. Сейчас южане на 4-й позиции и от 3-го место на котором сейчас ЦСКА, отстают они всего на один балл. Конечно стоит поставить высокую оценку Сочи за весенний отрезок чемпионата, ведь в 8-ми матчах "РПЛ" они проиграли только однажды. Но достаточно активно Сочи сейчас скатывает с соперником мирные исходы, и 3 таких результатах в весенней части сезона уже были, а это потенциально 6 потерянных баллов.
Команды в абсолютно разных формах сейчас находятся, и за разные цели сражаются. Сочи конечно же выглядит куда более уверенно сейчас нежели Рубин. И совершенно заслуженно Сочи идет фаворитом этого поединка. Но, как я уже говорил, об ничьи южане сейчас достаточно активно спотыкаются, и на этот случай перестраховаться нужно. Вот я и ставлю в это матче на такой вот вариант ставки: Победа Сочи с форой (0).
Сочи продолжает вести активную борьбу за бронзовый комплект медалей. Сейчас южане на 4-й позиции и от 3-го место на котором сейчас ЦСКА, отстают они всего на один балл. Конечно стоит поставить высокую оценку Сочи за весенний отрезок чемпионата, ведь в 8-ми матчах "РПЛ" они проиграли только однажды. Но достаточно активно Сочи сейчас скатывает с соперником мирные исходы, и 3 таких результатах в весенней части сезона уже были, а это потенциально 6 потерянных баллов.
Команды в абсолютно разных формах сейчас находятся, и за разные цели сражаются. Сочи конечно же выглядит куда более уверенно сейчас нежели Рубин. И совершенно заслуженно Сочи идет фаворитом этого поединка. Но, как я уже говорил, об ничьи южане сейчас достаточно активно спотыкаются, и на этот случай перестраховаться нужно. Вот я и ставлю в это матче на такой вот вариант ставки: Победа Сочи с форой (0).