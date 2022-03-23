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Румыния – Греция. Прогноз на товарищеский матч сборных (25.03.2022)

вчера, 20:42
Румыния - Греция

Ставки букмекеров

Определить явного фаворита встречи в матче равных по классу команд достаточно сложно, поэтому букмекеры дали практически равные коэффициенты. Поставить на победу хозяев предлагают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.6. В случае победы греков порадует коэффициент 2.87. Ничью можно взять по коэффициенту 3.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 2.59 3.13 2.85
1XBET 2.59 3.13 2.85
BetBoom 2.67 3.00 2.87

Также в линии букмекеры предлагают 2.5 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.5. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.2.

Форма команд

Румыния финишировала на третьем месте в отборе на Чемпионат мира, по итогу уступив Северной Македонии лишь в один балл. В последних турах команда оформила победы над Арменией (1:0) и Лихтенштейном (2:0), а также расписала нулевую ничью с Исландией, но 17 очков оказалось недостаточно для получения путевки в Катар.

Греция в последнем туре отбора расписала домашнюю ничью (1:1) с Косово. Чуть ранее коллектив по очереди проиграл на выезде шведам (0:2), а также дома испанцам (0:1) и уступил им прямую путевку на ЧМ, а также место в раунде плей-офф.

Информация для ставок

  • У Румынии лишь одно поражение в последних семи встречах
  • Безвыигрышная серия Греции насчитывает три игры
  • Три минувших очных поединка завершились результатом ТМ 2.5
  • Три из четырех последних матча и Румынии и Греции закончились результатом «обе забьют — нет»

Прогноз

Здесь мы увидим поединок двух абсолютно равных сборных. Вполне вероятно, что победитель не будет определен и во второй игре, поэтому предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 3.1.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.52 2.43
1XBET 1.52 2.43
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:10
В этом матче скорее всего будет ничья и тотал меньше 2,5. Удачи
izrafel
izrafel
вчера в 22:00
После заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира Румыния обнаружила свое присутствие на третьей позиции с 17 баллами на счету: пять побед, две ничьих и три поражения. Румыны наиграли на 13 забитых мячей и не смогли остановить восемь результативных набегов на свои ворота.
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