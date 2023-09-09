Румыния – Израиль. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (09.09.2023)

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сегодня, 08:13

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 2.05. Поверить в успех Израиля можно по 3.9. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.45.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.05. На ТМ 2.5 коэффициент примерно похож и равен 1.8. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.83.

Форма команд

Сборная Румынии набрал восемь очков за четыре тура и остается одним из претендентов на выход из группы. Коллектив занимает второе место и отстает от лидера на два пункта, но опережает Израиль на один балл. Таким образом хозяевам очень важно, как минимум не проиграть, а победа и вовсе сильно укрепит их позиции. Два последних матча Румынии завершились ничьими со Швейцарией (2:2) и Косово (0:0).

Израиль добился похожего на Румынию результата, но набрал на балл меньше и это может стать существенной проблемой. Команде очень нужна победа на выезде над прямым конкурентом, но добиться ее будет очень проблематично. Тем не мене, поединок будет интересным и напряженным, ведь обе сборные максимально мотивированы. В прошлом туре сборная Израиля переиграла Андорру (2:1), а ранее одолела и Беларусь (2:1).

Информация для ставок

Израиль выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах

Румыния забивала в семи из десяти последних домашних встречах

Сборная Румынии проиграла три из пяти последних матчей с Израилем

Прогноз

Румыния на своем поле постарается взять три очка и стать фаворитом в борьбе за второе место в группе. Сделать ставку на победу хозяев можно сделать по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.