«Салернитана» — «Эмполи». Прогноз на матч Серии А (09.02.2024)

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вчера, 10:43

Ставки букмекеров

«Салернитана» имеет небольшое преимущество в линиях букмекеров. Победа гостей оценивается по коэффициенту 2.5. На успех «Эмполи» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.05, в то время как ничья стоит 3.2.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 2.25. Коэффициент на ТМ 2.5 несущественно отличается от противоположного исхода и составляет 1.65.

Форма команд

«Салернитана» остается последней командой Серии А и давно не побеждает. Клуб имеет в активе лишь 13 баллов и отстает от нынешнего соперника на пять пунктов. Чтобы иметь реальные шансы на сохранение прописки хозяевам нужно выигрывать этот поединок и сокращать отрыв от прямого конкурента. Два последних поединка «Салернитаны» завершились выездной ничьей с «Торино» (0:0) и поражением от «Ромы» (1:2).

«Эмполи» проводит слабый сезон и закономерно идет в зоне вылета. Тем не менее, команда набрала 18 очков и уступает сразу двум соперникам лишь по дополнительным показателям. С большой долей вероятности победа над «Салернитаной» поможет гостям покинуть зону вылета, что является лучшей мотивацией. В прошлом туре «Эмполи» не смог на своем поле обыграть «Дженоа» (1:0), а ранее поделил очки на выезде с «Ювентусом» (1:1).

Информация для ставок

«Салернитана» проиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Эмполи» выиграл лишь одну встречу из десяти последних

Шесть домашних матчей «Салернитаны» завершились исходом «обе забьют»

Четыре из пяти поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Битвы аутсайдеров всегда интересны, поэтому стоит ждать напряженной игры. Предполагаем, что один из клубов не сможет отметиться забитыми мячами, поэтому рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют — нет» по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Лига Ставок.