«Сармьенто» – «Банфилд». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (29.07.2023)

1690389163

вчера, 19:32

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Сармьенто», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.6. Рискнуть на триумф гостей можно за 3.2, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 2.8.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2 забитых мячей составил 2.1, а низовой исход ТМ 2 можно взять по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Сармьенто» является типичным середняком Суперлиги Аргентины и не претендует на высокие места. Перед очередным туром команда имеет в активе 29 баллов и занимает 19 место, опережая нынешнего соперника лишь по дополнительным характеристикам. Тем не менее, личная встреча с прямым конкурентов в таблице может мотивировать хозяев играть более самоотверженно. Два последних матча «Сармьенто» завершились поражением от «Дефенса и Хустисия» (0:3) и ничьей с «Велес» Сарсфилд (1:1).

«Банфилд» в последних матчах стабильно набирает очки, что уже помогло клуба подняться со дна турнирной таблицы. Сейчас команда набрала уже 29 пунктов и не хочет останавливаться на достигнутом. При хорошей игре в обороне и грамотных атаках у гостей вполне есть все шансы забрать максимум очков. В прошлом туре «Банфилд» переиграл на своем поле «Годой Крус» (2:0), а ранее поделил очки с «Ланусом» (2:2).

Информация для ставок

«Банфилд» не знает поражений в чемпионате на протяжении последних пяти поединков

Четыре из шести домашних матчей «Сармьенто» завершились вничью

Пять из семи последних встреч клубов завершились ничьей со счетом (0:0)

Девять из десяти последних матчей команд завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Команды в личных встречах ну очень часто играют вничью, что толкает выбрать именно этот вариант в очередной раз. Сделать на это ставку можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.8.