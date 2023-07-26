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«Сармьенто» – «Банфилд». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (29.07.2023)

вчера, 19:32
Банфилд

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Сармьенто», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.6. Рискнуть на триумф гостей можно за 3.2, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 2.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.642.813.24
Pari 2.60 2.80 3.20

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2 забитых мячей составил 2.1, а низовой исход ТМ 2 можно взять по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Сармьенто» является типичным середняком Суперлиги Аргентины и не претендует на высокие места. Перед очередным туром команда имеет в активе 29 баллов и занимает 19 место, опережая нынешнего соперника лишь по дополнительным характеристикам. Тем не менее, личная встреча с прямым конкурентов в таблице может мотивировать хозяев играть более самоотверженно. Два последних матча «Сармьенто» завершились поражением от «Дефенса и Хустисия» (0:3) и ничьей с «Велес» Сарсфилд (1:1).

«Банфилд» в последних матчах стабильно набирает очки, что уже помогло клуба подняться со дна турнирной таблицы. Сейчас команда набрала уже 29 пунктов и не хочет останавливаться на достигнутом. При хорошей игре в обороне и грамотных атаках у гостей вполне есть все шансы забрать максимум очков. В прошлом туре «Банфилд» переиграл на своем поле «Годой Крус» (2:0), а ранее поделил очки с «Ланусом» (2:2).

Информация для ставок

  • «Банфилд» не знает поражений в чемпионате на протяжении последних пяти поединков
  • Четыре из шести домашних матчей «Сармьенто» завершились вничью
  • Пять из семи последних встреч клубов завершились ничьей со счетом (0:0)
  • Девять из десяти последних матчей команд завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Команды в личных встречах ну очень часто играют вничью, что толкает выбрать именно этот вариант в очередной раз. Сделать на это ставку можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.8.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.74 2.11 1.41 2.89
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:04
думаю что гости не проиграют и наверное все же будет ничейный результат.
Гость
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