«Сассуоло» — «Кальяри». Прогноз на матч кубка Италии (19.01.2022)

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18 января 2022, 11:17

Ставки букмекеров

«Сассуоло» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по коэффициенту 1.66. На успех «Кальяри» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Фонбет по 4.8, в то время как ничья стоит 4.2.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 1.72. Коэффициент на ТМ 2.5 сильно отличается от противоположного исхода и составляет 2.12.

Форма команд

«Сассуоло» проводит не лучший сезон и смог одержать только одну победу в пяти последних матчах чемпионата Италии. Коллектив занимает только 12 место с 28 набранными очками и не вряд ли сможет претендовать на места выше середины турнирной таблицы. Матч кубка страны с одним из аутсайдеров Серии А может стать хорошей возможностью пройти в 1/4 финала, а там побороться и за более высокий результат. В прошлом матче «Сассуоло» проиграл «Вероне» (2:4), а ранее разгромил на выезде «Эмполи» (5:1).

«Кальяри» цепляется за очки в чемпионате, но никак не может покинуть зону вылета. Сейчас клуб занимает только 18 место с 16 очками и отстает от ближайшего соперника всего на два пункта. Кубок Италии вряд ли является самым важным турниром для коллектива, который борется за выживание. Последние два матча «Кальяри» завершились поражением от «Ромы» (0:1) и победой над «Болоньей» (2:1).

Информация для ставок

Девять из десяти матчей «Сассуоло» за последнее время завершились исходом «обе забьют»

«Кальяри» выиграл только один матч из последних десяти на выезде

Пять последних матчей между клубами завершились вничью

Шесть из семи игр «Сассуоло» и «Кальяри» закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Исходя из статистики, можно сделать вывод, что команды практически во всех поединках между собой не уходят с поля без забитых мячей. Предлагаем и в этот раз сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.73 в букмекерской конторе Фонбет.