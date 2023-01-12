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«Сельта» — «Вильярреал». Прогноз на матч чемпионата Испании (13.01.2023)

вчера, 11:33
Вильярреал

Ставки букмекеров

Минимальными фаворитами букмекеры в этом поединке называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.55. В случае победы «Сельты», зайдет коэффициент 2.8. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.3.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.903.372.63
1XBET 2.75 3.38 2.80

Также в линии букмекеры предлагают 2.1 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Сельта» с трудом набирает очки в Ла Лиге, поэтому каждый успех является результатом большой работы. Коллектив занимает неудовлетворительно для себя 16 место с 16 очками и только на один балл опережает соперника из зоны вылета, что заставляет тренерский штаб задуматься, что он делает не так. Два последних матча «Сельты» завершились выездной победой над «Эльче» в чемпионате (1:0) и поражением в кубке страны от «Эспаньола» (1:3, доп.время).

«Вильярреал» выглядит куда стабильнее своего оппонента и набирал максимум очков в последних трех турах. «Желтая субмарина» идет на шестой позиции в турнирной таблице, имея в активе 27 баллов и только один пункт отделяет клуб от топ-4, куда так стремится большинство коллективов из верхней половины Ла Лиги. В прошлой игре «Вильярреал» закономерно обыграл на своем поле «Реал» Мадрид (2:1), а в кубке Испании разгромил «Картахену» (5:1).

Информация для ставок

  • «Сельта» не проигрывает уже восемь матчей подряд в основное время
  • Семь из десяти последних матчей «Вильярреала» завершились исходом «обе забьют»
  • «Вильярреал» выиграл три из пяти последних матчей с «Сельтой» при одном поражении

Прогноз

«Вильярреал» находится сейчас в отличной физической форме, и футболисты воодушевлены после победы над чемпионом Испании. Предлагаем сделать ставку на еще одну их победу по коэффициенту 2.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
1XBET 1.75 2.26
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 14:29
Думаю, что гости минимум очко зацепят в этом матче
Гость
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