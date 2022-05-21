«Севилья» — «Атлетик». Прогноз на матч чемпионата Испании (22.05.2022)

1653123548

21 мая 2022, 11:59

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Севилью», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.5. Поставить на «Атлетик» можно по 2.9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.25.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.1, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.75.

Форма команд

«Атлетик» не смог стабильно провести целый сезон, но еще сохраняет шансы побороться за место в Лиге Конференций. Перед заключительным туром коллектив имеет в своем активе 55 баллов и отстает от «Вильярреала» всего на один пункт. Таким образом, в случае победы у басков будет шанс подняться на одну ступеньку вверх, если прямой конкурент не одержит победу. В прошлом туре «Атлетик» обыграл «Осасуну» (2:0), а немного ранее уступил «Гранаде» (0:1).

«Севилья» после неудачной борьбы с «Реалом» и вовсе спустилась на несколько позиций вниз и сейчас идет на четвертом месте, уступая один пункт «Атлетико». У конкурента сложный поединок в последнем туре и коллектив может воспользоваться их осечкой и в случае победы все-таки финишировать на третьем месте в Ла Лиге. Последние два матча «Севильи» завершились ничейными результатами с «Атлетико» (1:1) и «Мальоркой» (0:0).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Севильи» в чемпионате Испании завершились ничьими

«Атлетик» проиграл пять из семи выездных поединков за последнее время

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Восемь из десяти личных встреч команд на поле «Севильи» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

У каждого клуба есть еще нерешенные вопросы в этом сезоне, поэтому вряд ли от них стоит ждать голевой феерии. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Фонбет.