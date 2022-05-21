«Севилья» — «Атлетик». Прогноз на матч чемпионата Испании (22.05.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче букмекеры называют «Севилью», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.5. Поставить на «Атлетик» можно по 2.9, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.25.
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1 : 0
завершен
22 мая 2022, 23:00
воскресенье
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.1, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.75.
Форма команд
«Атлетик» не смог стабильно провести целый сезон, но еще сохраняет шансы побороться за место в Лиге Конференций. Перед заключительным туром коллектив имеет в своем активе 55 баллов и отстает от «Вильярреала» всего на один пункт. Таким образом, в случае победы у басков будет шанс подняться на одну ступеньку вверх, если прямой конкурент не одержит победу. В прошлом туре «Атлетик» обыграл «Осасуну» (2:0), а немного ранее уступил «Гранаде» (0:1).
«Севилья» после неудачной борьбы с «Реалом» и вовсе спустилась на несколько позиций вниз и сейчас идет на четвертом месте, уступая один пункт «Атлетико». У конкурента сложный поединок в последнем туре и коллектив может воспользоваться их осечкой и в случае победы все-таки финишировать на третьем месте в Ла Лиге. Последние два матча «Севильи» завершились ничейными результатами с «Атлетико» (1:1) и «Мальоркой» (0:0).
Информация для ставок
- Четыре последних матча «Севильи» в чемпионате Испании завершились ничьими
- «Атлетик» проиграл пять из семи выездных поединков за последнее время
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- Восемь из десяти личных встреч команд на поле «Севильи» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
У каждого клуба есть еще нерешенные вопросы в этом сезоне, поэтому вряд ли от них стоит ждать голевой феерии. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Фонбет.