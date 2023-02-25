«Севилья» — «Осасуна». Прогноз на матч Ла Лиги (26.02.2023)

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сегодня, 14:17

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Севилью», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.82. Поставить на «Осасуну» можно по 4.7, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.35, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.58.

Форма команд

«Севилья» проиграла лишь один матч из пяти последних в чемпионате Испании и поднимается все выше по турнирной таблице. Сейчас команда располагается на 12 месте с 25 баллами, но опережает зону вылета всего на три пункта, поэтому расслабляться еще очень рано. В матче с «Осасуной» хозяевам будет очень непросто, но шансы на победу очень хорошие. В прошлом матче Лиги Европы «Севилья» проиграла ПСВ (0:2), а ранее разошлась миром с «Райо Вальекано» (1:1).

«Осасуна» зарекомендовала себя как крепкая команда и она вполне заслуженно занимает место в середине турнирной таблицы. Перед стартом очередного тура «Осасуна» набрала 30 очков и идет десятой, отставая от ближайшего соперника всего на один пункт. В прошлом туре коллектив на своем поле уступил мадридскому «Реалу» (0:2), а ранее не смог обыграть на выезде «Вальядолид» (0:0).

Информация для ставок

Пять из шести матчей «Севильи» за последнее время завершились исходом «обе забьют — нет»

Четыре из пяти последних матчей «Осасуны» на выезде закончились ничьей

«Севилья» не может выиграть уже три матча подряд у «Осасуны»

Прогноз

«Севилья» играет на своем поле и должна продолжать набирать очки, чтобы приблизиться к середине турнирной таблицы Ла Лиги. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.82.