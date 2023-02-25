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«Севилья» — «Осасуна». Прогноз на матч Ла Лиги (26.02.2023)

сегодня, 14:17
Севилья

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Севилью», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.82. Поставить на «Осасуну» можно по 4.7, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.923.494.66
Лига Ставок 1.87 3.40 4.70
1XBET 1.89 3.54 4.86

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.35, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.58.

Форма команд

«Севилья» проиграла лишь один матч из пяти последних в чемпионате Испании и поднимается все выше по турнирной таблице. Сейчас команда располагается на 12 месте с 25 баллами, но опережает зону вылета всего на три пункта, поэтому расслабляться еще очень рано. В матче с «Осасуной» хозяевам будет очень непросто, но шансы на победу очень хорошие. В прошлом матче Лиги Европы «Севилья» проиграла ПСВ (0:2), а ранее разошлась миром с «Райо Вальекано» (1:1).

«Осасуна» зарекомендовала себя как крепкая команда и она вполне заслуженно занимает место в середине турнирной таблицы. Перед стартом очередного тура «Осасуна» набрала 30 очков и идет десятой, отставая от ближайшего соперника всего на один пункт. В прошлом туре коллектив на своем поле уступил мадридскому «Реалу» (0:2), а ранее не смог обыграть на выезде «Вальядолид» (0:0).

Информация для ставок

  • Пять из шести матчей «Севильи» за последнее время завершились исходом «обе забьют — нет»
  • Четыре из пяти последних матчей «Осасуны» на выезде закончились ничьей
  • «Севилья» не может выиграть уже три матча подряд у «Осасуны»

Прогноз

«Севилья» играет на своем поле и должна продолжать набирать очки, чтобы приблизиться к середине турнирной таблицы Ла Лиги. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.82.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.14 1.78 1.63 2.40 1.30 3.80
Лига Ставок 1.99 1.80 1.55 2.41
1XBET 1.62 2.51
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 17:26
Думаю, что Севилья без особых проблем выиграет этот матч
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