«Шальке-04» — «Кёльн». Прогноз на матч Бундеслиги (29.01.2023)

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вчера, 20:34

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Кельн». Команда играет выездной поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.93. Победа «Шальке-04» оценивается по 3.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры предлагают ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.77. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.05. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Шальке-04» набрал три очка в пяти последних турах Бундеслиги и выглядит довольно безнадежно. Коллектив занимает последнее место с девятью очками в таблице и отстает от ближайшего соперника на пять баллов. Расстояние не критическое, однако тренерскому штабу необходимо срочно вносить изменения и работать над улучшением результата. В прошлом туре «Шальке-04» разгромно проиграл на своем поле «РБ Лейпциг» (1:6), а ранее уступил на выезде «Айнтрахту» Ф (0:3).

«Кельн» мощно начал январь и набрал четыре очка в двух турах, при этом отобрав баллы у чемпиона страны. Команда занимает 10 место в Бундеслиге и набрала 21 балл, что на один пункт меньше, чем у ближайшего преследователя. У коллектива есть хорошая возможность в матче с аутсайдером улучшить свое положение в турнирной таблице. В прошлом туре «Кельн» на последних минутах упустил победу с «Баварией» (1:1), а ранее разгромил на своем поле «Вердер» (7:1).

Информация для ставок

«Кельн» одержал лишь две победы на выезде в десяти последних встречах

«Шальке-04» не выигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах

«Кельн» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Шальке-04»

Четыре из пяти поединков между клубами за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что команды вновь повторят самый популярный исход между ними за последнее время, поэтому предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.77.