«Штутгарт» — «Айнтрахт» Ф. Прогноз на матч Бундеслиги (17.09.2022)

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вчера, 14:00

Ставки букмекеров

Букмекеры считают хозяев минимальными фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Айнтрахта» Ф, могут поставить по коэффициенту 2.9. Коэффициент на ничью составляет 3.6.

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по 1.68, в то время как низовой исход оценивается по 2.18. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Штутгарт» все еще не может победить, при этом практически все матчи завершив вничью. Коллектив занимает 14 место с пятью очками и нуждается в победах, если не хочет опуститься в зону вылета. В прошлом матче чемпионата Германии команда смогла вырвать ничью на выезде у «Баварии» (2:2), а неделей ранее не смог переиграть на своем стадионе «Шальке-04» (1:1).

«Айнтрахт» Ф в последнее время уделяет больше времени Лиге Чемпионов и на днях команда смогла дать результат. Тем не менее, в Бундеслиге у клуба из Франкфурта есть проблемы, ведь текущее 11 место с восемью очками точно не является пределом мечтаний болельщиков. В прошлом матче Лиги Чемпионов «Айнтрахт» Ф обыграл «Марсель» (1:0), а ранее уступил в чемпионате «Вольфсбургу» (0:1).

Информация для ставок

«Штутгарт» сыграл вничью три последних матча в чемпионате Германии

«Айнтрахт» Ф выиграл четыре матча из десяти последних во всех турнирах

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Штутгарт» выиграл только две встречи у «Айнтрахта» Ф из последних десяти

Прогноз

Оба клуба нестабильны в этом сезоне в Бундеслиге, поэтому сложно выбрать возможного победителя в этой паре. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.18 в букмекерской конторе Лига Ставок.