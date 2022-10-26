«Словацко» — «Кёльн». Прогноз на матч Лиги Конференций (27.10.2022)

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26 октября 2022, 13:22

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Кельн». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.72. Победа «Словацко» оценивается по 3.75, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.12. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Словацко» благодаря победе в последнем туре, вернулся в борьбу и имеет определенные шансы выйти из этой непростой группы. В активе клуба четыре набранных балла, а отставание от второго места составляет всего один пункта. Последний домашний поединок группового турнира может стать хорошей возможностью добиться победы. Два последних поединка «Словацко» завершились победой в чемпионате над «Теплице» (2:1) и разгромом «Варнсдорфа» в кубке страны (6:0).

«Кельн» испортил себе ситуацию в группе двумя поражениями в последних турах и теперь вынужден играть на победу в оставшихся матчах. В активе клуба также четыре набранные балла и только победа оставит немцам хорошие шансы на продолжение турнира. В прошлом туре Бундеслиги «Кельн» разгромно проиграл «Майнцу» (0:5), а ранее на своем поле обыграл «Аугсбург» (3:2).

Информация для ставок

«Словацко» забивал в восьми из десяти последних матчей на своем стадионе

Матч первого круга между клубами завершились победой «Кельна» (4:2)

·«Кельн» проиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

Прогноз

У «Кельна» заметен большой спад в результатах и команде очень сложно будет на выезде с соперником из Чехии. Предполагаем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.