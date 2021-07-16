ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыБеларусь. Высшая лига 2021

«Слуцк» — БАТЭ. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (16.07.2021)

сегодня, 00:58

16 июля в чемпионате Беларуси будет сыгран матч очередного тура. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.104.521.44
Лига Ставок 7.20 4.60 1.42
Мелбет 7.30 4.72 1.33
1XBET 7.30 4.72 1.33
BetBoom 8.10 4.80 1.39

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет на основные исходы этой игры предложила такие ставки: победа «Слуцка» идет по коэффициенту 7.00, ничья – 4.34, а победа БАТЭ котируется в 1.42.

Аналитики БК минимальное предпочтение отдают результативному формату встречи. Поставить на ТБ (2,5) голов можно по коэффициенту 1.86, ТМ (2,5) – 1.96.

Форма команд

В последнем матче чемпионата Беларуси «Слуцк» добился домашней победы над «Спутником» (3:2). Эта виктория стала для команды лишь третьей в текущем сезоне Высшей лиги. Еще пять раз «Слуцк» делил очки со своими соперниками, семь раз им проигрывал.

БАТЭ только раз проиграл в текущем розыгрыше Высшей лиги. «Желтые» уступили «Шахтеру» в начале мая, после чего выдали серию из шести побед в чемпионате, которая оборвалась в прошлом туре.

Информация для ставок

БАТЭ побеждал «Слуцк» в 8 предыдущих матчах чемпионата
• В 5 прошлых встречах соперников сыграла ставка на ТБ (2,5)
• В 4 предыдущих домашних матчах «Слуцка» забивалось минимум три гола

Прогноз

«Слуцк» проводит неоднозначный сезон, демонстрируя посредственные результаты. Предлагаем ставку на победу БАТЭ с форой (-1) гол по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Фонбет.

Также букмекеры предложили сумасшедший коэффициент на победу «Спутника» в матче чемпионата Беларуси с «Динамо» Брест.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.05 1.77 1.60 2.34
Лига Ставок 2.80 1.41 1.91 1.83 1.51 2.45
Мелбет 2.27 1.58
1XBET 2.29 1.58
BetBoom 3.30 1.29 2.10 1.67 1.64 2.15
СлухиБукмекеры считают, что Эмерсон продолжит карьеру в «Наполи»
07 июля Комментарии1
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Ответь на 21 вопрос и получи шанс выиграть €21 000. Конкурс от Pinnacle
10 июня
Лапочкин закончил. УЕФА отстранил российского арбитра от футбольной деятельности на 10 лет
09 июняАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии16
Букмекеры считают, что Роналду продолжит карьеру в ПСЖ
07 июня Комментарии5
Обсудить
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:11
Победа гостей
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100