«Слуцк» — БАТЭ. Прогноз на матч чемпионата Беларуси (16.07.2021)

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сегодня, 00:58

16 июля в чемпионате Беларуси будет сыгран матч очередного тура. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет на основные исходы этой игры предложила такие ставки: победа «Слуцка» идет по коэффициенту 7.00, ничья – 4.34, а победа БАТЭ котируется в 1.42.

Аналитики БК минимальное предпочтение отдают результативному формату встречи. Поставить на ТБ (2,5) голов можно по коэффициенту 1.86, ТМ (2,5) – 1.96.

Форма команд

В последнем матче чемпионата Беларуси «Слуцк» добился домашней победы над «Спутником» (3:2). Эта виктория стала для команды лишь третьей в текущем сезоне Высшей лиги. Еще пять раз «Слуцк» делил очки со своими соперниками, семь раз им проигрывал.

БАТЭ только раз проиграл в текущем розыгрыше Высшей лиги. «Желтые» уступили «Шахтеру» в начале мая, после чего выдали серию из шести побед в чемпионате, которая оборвалась в прошлом туре.

Информация для ставок

• БАТЭ побеждал «Слуцк» в 8 предыдущих матчах чемпионата

• В 5 прошлых встречах соперников сыграла ставка на ТБ (2,5)

• В 4 предыдущих домашних матчах «Слуцка» забивалось минимум три гола

Прогноз

«Слуцк» проводит неоднозначный сезон, демонстрируя посредственные результаты. Предлагаем ставку на победу БАТЭ с форой (-1) гол по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Фонбет.

Также букмекеры предложили сумасшедший коэффициент на победу «Спутника» в матче чемпионата Беларуси с «Динамо» Брест.