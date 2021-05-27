«Слуцк» — «Ислочь». Прогноз на матч чемпионата Белоруссии (30.05.21)

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вчера, 22:53

«Слуцк» и «Ислочь» сыграют в 11-м туре Высшей лиги. Представляем обзор ставок букмекеров и прогноз на матч, который состоится 30 мая 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры поровну расценили шансы команд на успех в предстоящей игре. Поставить на победу «Слуцка» БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.54, а победа «Ислочи» идет по коэффициенту 2.60. Также можно заключить пари на ничью по коэффициенту 3.30.

Что касается результативности, то здесь букмекеры симпатизируют низовому формату поединка. Ставки на ТМ(2,5) идут в линии по коэффициенту 1.83, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

На счету «Слуцка» только одна победа в текущем розыгрыше Высшей лиги. Добыла ее команда 10 апреля, когда дома удалось переиграть «Торпедо» (2:0). После этого «Слуцк» занес себе в пассив три поражения, а также трижды разошелся миром со своими соперниками. В матче прошлого тура чемпионата «Слуцк» уступил в гостях «Энергетику» (0:1), а до этого команда разошлась результативным миром дома с «Минском» (2:2).

«Ислочь» сыграл с БАТЭ в финале Кубка. Команда дала достойный бой фавориту, но все же уступила трофей, проиграв со счетом 1:2. В чемпионате страны сегодняшние гости идут на десятом месте в турнирной таблице. В 10-и турах «Ислочь» взял четыре победы и одну ничью, потерпев пять поражений.

Информация для ставок

«Слуцк» не проигрывал в 5 прошлых матчах на своем поле – три ничьи и две победы

«Ислочь» не проигрывал в 3 предыдущих гостевых матчах чемпионата

В двух прошлых встречах команд на поле «Слуцка» выиграли ставки ТБ (2,5) и ОБЗ

Прогноз

Очные встречи «Слуцка» и «Ислочи» проходят в упорной и результативной борьбе. Обе команды стабильно забивали в прошлых турах, поэтому в этой игре стоит ожидать голы в обе стороны. Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в букмекерской конторе Фонбет.