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«Слуцк» — «Ислочь». Прогноз на матч чемпионата Белоруссии (30.05.21)

вчера, 22:53

«Слуцк» и «Ислочь» сыграют в 11-м туре Высшей лиги. Представляем обзор ставок букмекеров и прогноз на матч, который состоится 30 мая 2021 года.

Беларусь. Высшая лига 2021
Слуцк
Ислочь
- : -
30 мая 2021, 16:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.473.452.82
Лига Ставок 2.46 3.40 2.80
Мелбет 2.51 3.32 2.62
1XBET 2.51 3.32 2.62
BetBoom 2.40 3.35 2.70

Ставки букмекеров

Букмекеры поровну расценили шансы команд на успех в предстоящей игре. Поставить на победу «Слуцка» БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.54, а победа «Ислочи» идет по коэффициенту 2.60. Также можно заключить пари на ничью по коэффициенту 3.30.

Что касается результативности, то здесь букмекеры симпатизируют низовому формату поединка. Ставки на ТМ(2,5) идут в линии по коэффициенту 1.83, ТБ(2,5) – 2.00.

Форма команд

На счету «Слуцка» только одна победа в текущем розыгрыше Высшей лиги. Добыла ее команда 10 апреля, когда дома удалось переиграть «Торпедо» (2:0). После этого «Слуцк» занес себе в пассив три поражения, а также трижды разошелся миром со своими соперниками. В матче прошлого тура чемпионата «Слуцк» уступил в гостях «Энергетику» (0:1), а до этого команда разошлась результативным миром дома с «Минском» (2:2).

«Ислочь» сыграл с БАТЭ в финале Кубка. Команда дала достойный бой фавориту, но все же уступила трофей, проиграв со счетом 1:2. В чемпионате страны сегодняшние гости идут на десятом месте в турнирной таблице. В 10-и турах «Ислочь» взял четыре победы и одну ничью, потерпев пять поражений.

Информация для ставок

  • «Слуцк» не проигрывал в 5 прошлых матчах на своем поле – три ничьи и две победы
  • «Ислочь» не проигрывал в 3 предыдущих гостевых матчах чемпионата
  • В двух прошлых встречах команд на поле «Слуцка» выиграли ставки ТБ(2,5) и ОБЗ

Прогноз

Очные встречи «Слуцка» и «Ислочи» проходят в упорной и результативной борьбе. Обе команды стабильно забивали в прошлых турах, поэтому в этой игре стоит ожидать голы в обе стороны. Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.66 1.48 1.83 2.00 1.44 2.79
Лига Ставок 2.55 1.48 1.80 1.95 1.43 2.70
Мелбет 1.83 2.00
1XBET 1.83 2.00
BetBoom 2.60 1.43 1.76 1.94 1.40 2.70
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