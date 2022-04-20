«Сочи» — «Ахмат». Прогноз на матч чемпионата России (23.04.2022)

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вчера, 17:31

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Сочи». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.9. Победа «Ахмата» оценивается по 4.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.87.

Форма команд

«Сочи» существенно сдал в последних матча и демонстрирует не самые лучшие результаты, одержав всего одну победу в пяти последних турах РПЛ . Тем не менее, клубу удается удерживать четвертую позицию, которая позволит участвовать в еврокубках в следующем сезоне. Команда набрала 43 очка и опережает ближайшего конкурента на четыре пунктов, однако имеет на одну сыгранную игру больше. В прошлой игре «Сочи» сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2), а ранее одолел на выезде «Уфу» (2:1).

«Ахмат» провалил весеннюю часть сезона и не сможет порадовать своих болельщиков еврокубками в следующем году. Коллектив не выигрывает уже несколько поединков подряд и просто доигрывает нынешний сезон, однако не собирается раздаривать очки соперникам. В игре с «Сочи» футболистам придется очень нелегко, но шансы забить у них определенно будут появляться. Две последние игры «Ахмата» завершились поражениями от «Динамо» и «Зенита» с одинаковым счетом (0:2).

Информация для ставок

«Ахмат» смог забить только в одном поединке из пяти последних

«Сочи» выиграл пять матчей из десяти последних во всех турнирах

Три из пяти встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Сочи» обыгрывал «Ахмат» в четырех из пяти поединках за последнее время

Прогноз

«Сочи» сейчас выглядит более уверенно, чем «Ахмат», и у команды есть все возможности обыграть ослабленного соперника, забрав важные три очка. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.9.