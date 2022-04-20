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«Сочи» — «Ахмат». Прогноз на матч чемпионата России (23.04.2022)

вчера, 17:31
Ахмат (Грозный)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Сочи». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.9. Победа «Ахмата» оценивается по 4.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.913.614.07
Фонбет 1.95 3.60 3.85
Мелбет 2.02 3.70 3.98
1XBET 2.02 3.70 3.98
BetBoom 1.97 3.53 4.14

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.8. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.87.

Форма команд

«Сочи» существенно сдал в последних матча и демонстрирует не самые лучшие результаты, одержав всего одну победу в пяти последних турах РПЛ. Тем не менее, клубу удается удерживать четвертую позицию, которая позволит участвовать в еврокубках в следующем сезоне. Команда набрала 43 очка и опережает ближайшего конкурента на четыре пунктов, однако имеет на одну сыгранную игру больше. В прошлой игре «Сочи» сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2), а ранее одолел на выезде «Уфу» (2:1).

«Ахмат» провалил весеннюю часть сезона и не сможет порадовать своих болельщиков еврокубками в следующем году. Коллектив не выигрывает уже несколько поединков подряд и просто доигрывает нынешний сезон, однако не собирается раздаривать очки соперникам. В игре с «Сочи» футболистам придется очень нелегко, но шансы забить у них определенно будут появляться. Две последние игры «Ахмата» завершились поражениями от «Динамо» и «Зенита» с одинаковым счетом (0:2).

Информация для ставок

  • «Ахмат» смог забить только в одном поединке из пяти последних
  • «Сочи» выиграл пять матчей из десяти последних во всех турнирах
  • Три из пяти встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Сочи» обыгрывал «Ахмат» в четырех из пяти поединках за последнее время

Прогноз

«Сочи» сейчас выглядит более уверенно, чем «Ахмат», и у команды есть все возможности обыграть ослабленного соперника, забрав важные три очка. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.9.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.52 1.53 1.82 2.03 1.43 2.89
Фонбет 1.80 2.00
Мелбет 1.88 2.07
1XBET 1.88 2.07
Все комментарии
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вчера в 18:10
Футбольный клуб «Сочи» одержит победу.
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вчера в 18:09
Футбольный клуб «Сочи» выиграет матч.
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