«Сочи» — «Факел». Прогноз на матч чемпионата России (18.09.2022)

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16 сентября 2022, 17:03

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Сочи». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.37. Победа «Факела» оценивается за 8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Сочи» набрал только семь очков в пяти последних турах РПЛ , что не дает команде ворваться в группе лидеров. Сейчас клуб занимает только седьмое место с 16 очками, но может улучшить свои позиции, в случае победы над соперником из нижней части турнирной таблицы. В прошлой игре в кубке страны «Сочи» уступил «Торпедо» (1:3), а в чемпионате на своем поле обыграл московское «Динамо» (2:1)

«Факел» смог добиться первой победы в чемпионате после возвращения в РПЛ и теперь надеется более стабильно набирать очки, чтобы побороться за места ближе к середине турнирной таблицы. Перед стартом очередного тура команда из Воронежа занимает только 14 место с семью баллами, и любой результат кроме поражения в этой встрече будет успешным. В кубке России «Факел» проиграл «Спартаку» (0:3), а в РПЛ переиграл на своем стадионе «Локомотив» (2:0).

Информация для ставок

«Сочи» выиграл только четыре поединка из десяти последних в основное время

«Факел» одержал лишь одну победу на выезде в десяти последних встречах

Шесть домашних поединков «Сочи» за последнее время завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Сочи» смотрится стабильнее и сильнее своего соперника, который выиграл всего одну игру в чемпионате. Предполагаем, что команда добьется положительного для себя результата и наберет важные три балла. Сделать ставку на победу «Сочи» с форой (-1) можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.