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«Сочи» — «Факел». Прогноз на матч чемпионата России (18.09.2022)

16 сентября 2022, 17:03
Сочи

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Сочи». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.37. Победа «Факела» оценивается за 8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.375.298.21
Лига Ставок 1.42 5.00 7.40
Мелбет 1.43 5.25 8.00
1XBET 1.43 5.25 8.00

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Сочи» набрал только семь очков в пяти последних турах РПЛ, что не дает команде ворваться в группе лидеров. Сейчас клуб занимает только седьмое место с 16 очками, но может улучшить свои позиции, в случае победы над соперником из нижней части турнирной таблицы. В прошлой игре в кубке страны «Сочи» уступил «Торпедо» (1:3), а в чемпионате на своем поле обыграл московское «Динамо» (2:1)

«Факел» смог добиться первой победы в чемпионате после возвращения в РПЛ и теперь надеется более стабильно набирать очки, чтобы побороться за места ближе к середине турнирной таблицы. Перед стартом очередного тура команда из Воронежа занимает только 14 место с семью баллами, и любой результат кроме поражения в этой встрече будет успешным. В кубке России «Факел» проиграл «Спартаку» (0:3), а в РПЛ переиграл на своем стадионе «Локомотив» (2:0).

Информация для ставок

  • «Сочи» выиграл только четыре поединка из десяти последних в основное время
  • «Факел» одержал лишь одну победу на выезде в десяти последних встречах
  • Шесть домашних поединков «Сочи» за последнее время завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Сочи» смотрится стабильнее и сильнее своего соперника, который выиграл всего одну игру в чемпионате. Предполагаем, что команда добьется положительного для себя результата и наберет важные три балла. Сделать ставку на победу «Сочи» с форой (-1) можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.39 1.61 1.85 2.02
Лига Ставок 2.21 1.65 1.74 2.06
Мелбет 2.41 1.66
1XBET 2.41 1.66
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
16 сентября в 18:22
Думаю, что Сочинцы выиграют этот матч
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