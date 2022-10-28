«Спартак» — «Торпедо». Прогноз на матч чемпионата России (30.10.2022)

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вчера, 11:46

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Спартак». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.25 Победа «Торпедо» оценивается по 11.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.63. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.25. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.15.

Форма команд

Московский «Спартак» отлично выступает последний месяц и набрал 13 очков в пяти последних турах РПЛ . Коллектив имеет в своем активе 29 баллов и отстает от «Зенита» на семь баллов, на данный момент являясь его прямым конкурентом. В матче с последней командой турнирной таблицы от «народной команды» ждут уверенной победы. В двух последних матчах «Спартак» одолел «Химки» (5:0) в чемпионате и «Факел» (2:1) в кубке России.

«Торпедо» выиграл всего одну игру в РПЛ и занимает последнее место с шестью набранными очками, отставая от ближайшего соперника на три пункта. Если в ближайших турах коллективу не удастся изменить ситуацию, вероятнее всего это приведет к большим проблемам в конце футбольного года. В прошлом туре РПЛ «Торпедо» проиграл на выезде «Ахмату» (0:1), а в кубке России неожиданно обыграл ЦСКА (1:0).

Информация для ставок

«Спартак» выиграл семь из восьми последних матчей во всех турнирах

«Торпедо» проиграл шесть из десяти последних матчей на выезде

«Спартак» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Торпедо»

Прогноз

«Спартак» находится в хороших физических кондициях и все еще рассчитывает угнаться за «Зенитом». Предлагаем поверить в уверенную победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.77 в букмекерской конторе Лига Ставок.