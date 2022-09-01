«Спартак» — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России (04.09.2022)

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вчера, 19:12

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Зенит». Команда играет на чужом стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.9. Победа «Спартака» оценивается по 3.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Спартак» выглядит очень мощно в нынешнем сезоне, а единственное поражение в чемпионате не совсем отражает дух игры. Перед стартом нынешнего тура «народная команда» идет на втором месте с 16 баллами и отстает от «Зенита» всего на один балл. Победа в этой игре выведет «красно-белых» на первое место, что может послужить лучшей мотивацией. В игре кубка России «Спартак» минимально обыграл «Крылья Советов» (1:0), а в чемпионате оказался сильнее «Факела» (4:1).

«Зенит» совсем недавно вернул себе первое место, однако уже через несколько дней может его потерять в случае поражения. Чемпион России набрал 17 баллов и приложит все усилия, чтобы не пропустить принципиального соперника вперед. Последние два матча клуба из Санкт-Петербурга завершились победами над «Факелом» (2:0) и «Уралом» (4:0).

Информация для ставок

«Спартак» проиграл только два матча из десяти последних матчей во всех турнирах

«Зенит» забивал в девяти из десяти последних встречах во всех турнирах

«Спартак» не может обыграть «Зенит» на протяжении последних девяти официальных поединков

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз