«Спартак» — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России (04.09.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Зенит». Команда играет на чужом стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.9. Победа «Спартака» оценивается по 3.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.
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04 сентября 2022, 20:00
воскресенье
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.
Форма команд
«Спартак» выглядит очень мощно в нынешнем сезоне, а единственное поражение в чемпионате не совсем отражает дух игры. Перед стартом нынешнего тура «народная команда» идет на втором месте с 16 баллами и отстает от «Зенита» всего на один балл. Победа в этой игре выведет «красно-белых» на первое место, что может послужить лучшей мотивацией. В игре кубка России «Спартак» минимально обыграл «Крылья Советов» (1:0), а в чемпионате оказался сильнее «Факела» (4:1).
«Зенит» совсем недавно вернул себе первое место, однако уже через несколько дней может его потерять в случае поражения. Чемпион России набрал 17 баллов и приложит все усилия, чтобы не пропустить принципиального соперника вперед. Последние два матча клуба из Санкт-Петербурга завершились победами над «Факелом» (2:0) и «Уралом» (4:0).
Информация для ставок
- «Спартак» проиграл только два матча из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Зенит» забивал в девяти из десяти последних встречах во всех турнирах
- «Спартак» не может обыграть «Зенит» на протяжении последних девяти официальных поединков
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Данный поединок можно смело назвать главным в восьмом туре, ведь определится лидер РПЛ. Спартаку для этого необходимо только побеждать. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу, которая поможет прервать обидную серию личных встреч. В букмекерской конторе Лига Ставок успех хозяев оценивается по коэффициенту 3.8.