«Арсенал» — «Ипсвич». Прогноз на матч АПЛ (27.12.2024)

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27 декабря 2024, 09:47

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.15. Победа «Ипсвича» оценивается по 21, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 9.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.87. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.15.

Форма команд

«Арсенал» на данный момент занимает четвертое место с 33 баллами, но отстает от второго места всего на два пункта, имея нынешний матч в запасе. «Канонирам» достаточно победить на своем поле аутсайдера, чтобы выйти на единоличное второе место в турнирной таблице и продолжать погоню за «Ливерпулем». Два последних матча «Арсенала» завершились двумя победами над «Кристал Пэлас» (5:1, 3:2).

«Ипсвич» к сожалению для своих болельщиков, все еще не может выиграть подавляющее большинство матчей и остается внизу турнирной таблице. Сейчас коллектив занимает 19 место с 12 баллами, но от 17 строчки отстает всего на три пункта. Сложно рассчитывать на очки в предстоящей игре, но гости определенно постараются выглядеть достойно на фоне более сильного соперника. Два последних матча «Ипсвича» завершились крупным поражением от «Ньюкасл Юнайтед» (0:4) и успехом с «Вулверхэмптоном» (2:1).

Информация для ставок

«Арсенал» не проигрывает уже десять поединков подряд во всех турнирах

«Ипсвич» проиграл четыре из пяти последних матчей в чемпионате Англии

«Арсенал» выиграл четыре из пяти последних матча с «Борнмутом»

Прогноз

«Арсенал» с первых минут бросится на ворота соперника и должен быстро добиться результата. Предлагаем сделать ставку на победу «канониров» в первом тайме по коэффициенту 1.42 в букмекерской конторе Пари.