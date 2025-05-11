«Аталанта» — «Рома». Прогноз на матч Серии А (12.05.2025)

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сегодня, 14:37

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать хозяев, ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 2. Рискнуть на триумф «Ромы» можно за 3.75, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.8, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Аталанта» находится в отличной форме и на данный момент занимает третье место с 68 баллами, отставая на девять пунктов от лидера. Команда прошла в плей-офф Лиги Чемпионов, и проиграла в 1/16 «Брюгге» с общим счётом (2:5). Два последних матча «Аталанты» завершились ничьей с «Лечче» (1:1) и победой над аутсайдером «Монцой» на выезде (4:0).

«Рома» показывает неплохие результаты, и сейчас находится в зоне еврокубков на шестом месте с 63 баллами. От лидера сезона его отделяют 14 очков. Команда выступала в Лиге Европы, и дошла до 1/8, где проиграла «Атлетику» (3:4). Две последние игры «Ромы» завершились победами над «Интером» (1:0), и «Фиорентиной» (1:0).

Информация для ставок

«Аталанта» проиграла один матч из пяти

«Рома» имеет беспроигрышную серию из семи матчей

За пять матчей «Аталанта» забила восемь голов

Прогноз

Данный поединок очень важен для клубов, однако это не должно им помешать отметиться несколькими забитыми мячами, исходя из статистики. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Пари.