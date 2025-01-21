«Атлетико» — «Байер». Прогноз на матч Лиги чемпионов (21.01.2025)

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сегодня, 20:15

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Атлетико». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.42. Победа «Байера» оценивается по коэффициенту 3.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.82. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Атлетико» идет среди лидеров в чемпионате Испании и хочет финишировать в топ-8 мест Лиги чемпионов. Сейчас «матрасники» располагаются на 11 месте с 12 баллами и отстает от нынешнего соперника всего на один пункт. В случае победы «матрасники» поднимутся вверх сразу на несколько позиций и обретут большие шансы на выполнение своей задачи. Два последних матча мадридского клуба завершились поражением от «Леганеса» (0:1) и крупной победой над «Эльче» (4:0).

«Байер» идет немного выше своего соперника, но опережает «Атлетико» всего на один пункт, поэтому проигрывать в Испании «фармацевтам» очень невыгодно. Тем не менее, даже в таком случае у команды будут возможности вернуться в восьмерку команд. Предстоящий матч является одним из центральных и определенно будет очень интересным. Два последних поединка «Байера» завершились победами над «Боруссией» М (3:1) и «Майнцом» (1:0).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Атлетико» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Байер» выиграл уже 12 матчей подряд во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Атлетико» очень нужна победа, чтобы продвинуться в группе турнирной таблице Лиги чемпионов. Тем не менее, результативного поединка ждать точно не стоит. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Пари.