«Атлетико» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Лиги чемпионов (19.09.2024)

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сегодня, 00:02

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Атлетико». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.75. Победа «РБ Лейпциг» оценивается по коэффициенту 4.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.68. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.2. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Атлетико» в своем нормальном режиме начал сезон в Ла Лиге и за пять туров набрал 11 очков, занимая третье место в турнирной таблице. Для Диего Симеоне и его футболистов очень важна Лига чемпионов, поэтому «матрасники» готовы сделать все, чтобы добиться победы в стартовом матче с непростым соперником. В прошлой игре чемпионата «Атлетико» крупно обыграл «Валенсию» (3:0), а ранее одолел на чужом поле «Атлетик» из Бильбао (1:0).

«РБ Лейпциг» потерял очки в прошлом туре Бундеслиги с «Унион» (1:1) и только поэтому не делит первое место с «Баварией» в турнирной таблице. Команда на данный момент выглядит очень подготовленной к сезону и готова бороться в Лиге чемпионов на равных даже с «Атлетико» в Мадриде, поэтому хозяевам придется постараться. В еще одной недавней встрече «РБ Лейпциг» обыграл на выезде чемпиона Германии «Байер» (3:2).

Информация для ставок

«Атлетико» не проигрывает уже десять матчей подряд во всех турнирах

Девять из десяти последних матчей «РБ Лейпциг» на выезде завершились исходом «обе забьют»

В единственном товарищеском матче между клубами «Атлетико» проиграл в плей-офф Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» (2021 год) (1:2).

Прогноз

«Атлетико» очень нужна победа, чтобы хорошо стартовать в основном этапе Лиги чемпионов, но мы предлагаем не рисковать и сделать выбор в пользу варианта «обе забьют». Коэффициент в букмекерской конторе Пари на данный исход составляет 1.7.