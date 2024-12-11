«Атлетико» — «Слован» Братислава. Прогноз на матч Лиги Чемпионов (11.12.2024)

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11 декабря 2024, 05:38

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче является «Атлетико». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.08. Победа «Слована» оценивается по коэффициенту 32, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 14.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.5.

Форма команд

«Атлетико» максимально мощно проводит нынешний отрезок сезона и имеет внушительную серию побед во всех турнирах. В чемпионате Испании «матрасники» идут на третьем месте с 35 баллами и отстают от лидера на три пункта, имея игру в запасе. В матче с аутсайдером Лиги чемпионов коллектив из Мадрида рассчитывает на победу, ведь занимает лишь 16 место с девятью баллами. Два последних матча «Атлетико» завершились победами над «Севильей» (4:3) и «Вальядолидом» (5:0).

«Слован» Братислава еще не набирал очков и шансов увидеть любой результат, кроме поражения, у болельщиков словацкого клуба все меньше. Поединок в Мадриде с набравшим ход «Атлетико» не сулит гостям ничего хорошего, но они попробуют выглядеть достойно. В двух последних матчах «Слован» проиграл на выезде «Жилине» (1:2) и разгромил «Комарно» (6:0).

Информация для ставок

«Атлетико» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Слована» на выезде завершились исходом «обе забьют»

Ранее между собой клубы не встречались в официальных или товарищеских поединках

Прогноз

«Атлетико» очень нужна победа, чтобы продвинуться в группе турнирной таблице Лиги чемпионов. Коэффициент в букмекерской конторе Пари на успех хозяев с форой (-2.5) составляет 1.68.