«Борац» Баня-Лука — «Омония». Прогноз на матч Лиги конференций (19.12.2024)

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19 декабря 2024, 11:29

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Омония». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.9. Победа «Бораца» оценивается по 3.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 2.35.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по 1.65. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.25.

Форма команд

«Борац» Баня-Лука за пять туров набрал семь очков, что можно назвать средним результатом. Команда занимает 20 место и опережает нынешнего соперника на один балл. В личной встрече между клубами может решиться, кто из них будет иметь хорошие шансы на место в плей-офф, а кому придется бороться в заключительных турах. Два последних матча «Бораца» завершились победой на выезде над «Слобода» Тузла (3:2) и поражением от «Шемрок Роверс» (3:0).

«Омония» чередует победы и поражения и вряд ли может быть доволен своими результатами. В активе клуба всего шесть баллов и без хороших результатов не сможет обеспечить себе место в плей-офф. В матче на выезде с «Борац» Баня-Лука у гостей будет отличная возможность обойти прямого конкурента. Два последних матча «Омонии» завершились поражением от «Ахнас» (0:1) и победой над «Рапидом» (3:1).

Информация для ставок

Четыре из шести последних матчей «Омонии» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Борац» выиграл пять из шести домашних поединков за последнее время

Три из четырех последних выездных встреч «Омонии» завершились тоталом меньше 1.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что нынешний матч между командами будет очень интересным и богатым на события. Рекомендуем сделать ставку на ничью в этом поединке по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Мостбет.