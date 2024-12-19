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«Борац» Баня-Лука — «Омония». Прогноз на матч Лиги конференций (19.12.2024)

19 декабря 2024, 11:29
Омония

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Омония». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.9. Победа «Бораца» оценивается по 3.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 2.35.

Лига конференций 2024/2025
Борац БЛ
Омония
ПроигрышВыигрышПроигрышВыигрышНичья
0 : 0
завершен
19 декабря 2024, 23:00
четверг
ВыигрышПроигрышПроигрышПроигрышВыигрыш

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по 1.65. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.25.

Форма команд

«Борац» Баня-Лука за пять туров набрал семь очков, что можно назвать средним результатом. Команда занимает 20 место и опережает нынешнего соперника на один балл. В личной встрече между клубами может решиться, кто из них будет иметь хорошие шансы на место в плей-офф, а кому придется бороться в заключительных турах. Два последних матча «Бораца» завершились победой на выезде над «Слобода» Тузла (3:2) и поражением от «Шемрок Роверс» (3:0).

«Омония» чередует победы и поражения и вряд ли может быть доволен своими результатами. В активе клуба всего шесть баллов и без хороших результатов не сможет обеспечить себе место в плей-офф. В матче на выезде с «Борац» Баня-Лука у гостей будет отличная возможность обойти прямого конкурента. Два последних матча «Омонии» завершились поражением от «Ахнас» (0:1) и победой над «Рапидом» (3:1).

Информация для ставок

  • Четыре из шести последних матчей «Омонии» завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Борац» выиграл пять из шести домашних поединков за последнее время
  • Три из четырех последних выездных встреч «Омонии» завершились тоталом меньше 1.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что нынешний матч между командами будет очень интересным и богатым на события. Рекомендуем сделать ставку на ничью в этом поединке по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Мостбет.

Все комментарии
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6d49q967ppjn
19 декабря 2024 в 17:09
Оба клуба находятся в схожих турнирных ситуациях, и каждая ошибка может оказаться фатальной. Вероятность обмена голами тоже высока, учитывая статистику предыдущих матчей обоих коллективов. В целом, ставка на ничью кажется разумной, особенно если учесть, что обе команды будут стремиться минимизировать риски, чтобы не упустить шанс на продолжение борьбы в турнире.
Варвар7
Варвар7
19 декабря 2024 в 12:20
Команды на данный момент примерно равны по набранной форме - ОЗ.
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