«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч Лиги Европы (8.05.2025)

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сегодня, 00:44

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Тоттенхэм». Поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.5. Победа «Буде-Глимт» оценивается по 2.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры сомневаются в верховом матче и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.4. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.

Форма команд

«Буде-Глимт» не был в числе претендентов на далекое продвижение в плей-офф Лиги Европы. Однако норвежцы стали главным открытием турнира и прошли в полуфинал. На общем этапе они финишировали на девятом месте, набрали за восемь туров 14 очков. Два последних матча команды завершились победой над «КФУМ Осло» (3:0), и поражением в первом матче с «Тоттенхэмом» (1:3).

«Тоттенхэм» в начале сезона были одним из претендентов на зону Лиги Чемпионов в АПЛ , однако сейчас команда расположилась возле зоны вылета, на 16 месте с 38 очками. От «красной зоны» их отделяют 16 баллов. Два последних матча «шпор» закончились победой над «Буде-Глимт» (3:1), и ничьёй с «Вест Хэмом» (1:1).

Информация для ставок

«Буде-Глимт» имеет семь побед на 10 матчей

«Тоттенхэм» проиграл пять из десяти последних матчей

«Буде-Глимт» выиграл пять прошедших домашних матчей

Прогноз

Исходя из статистики, предлагаем сделать ставку на исход «обе команды забьют» по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Пари.