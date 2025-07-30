«КуПС» — «Хака». Прогноз на матч чемпионата Финляндии (2.08.2025)

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сегодня, 01:09

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «КуПС». Победа хозяев оценивается по коэффициенту 1.58. На успех «Хаки» можно сделать ставку в букмекерской конторе Мостбет по 5.3. Ничья будет стоить 4.3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.62, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.3.

Форма команд

«КуПС» занимает 4 место, что означает, что он располагается в группе прохода в Чемпионшип. Команда, за прошедшие 17 матчей, смогла заработать 31 очко, что на шесть меньше, чем у лидера сезона. Две последние игры «КуПС» были сыграны с «Кайрат» Алматы в квалификации в Лигу Чемпионов, и завершились победой (2:0), и поражением (0:3)

«Хака» располагается в зоне вылета, на десятом месте в высшей лиге. За прошедшие 17 встреч команда сумела заработать всего 16 очков. От своего соперника команда отстаёт на 15 пунктов. Два последних матча «Хаки» завершились ничьёй с «Мариехамном» (1:1), и домашним поражением от «КТП» (2:3).

Информация для ставок

«КуПС» прервал беспроигрышную серию, состоящую из восьми встреч

«Хака» не выигрывает на протяжении четырёх игр

В четырёх из пяти очных встреч между командами был исход «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что команды будут бороться за очки, и смогут отличиться у ворот друг друга как минимум по одному разу. Советуем сделать ставку на исход «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Мостбет.