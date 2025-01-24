«Осер» — «Сент-Этьен». Прогноз на матч Лиги 1 (24.01.2025)

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сегодня, 00:36

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам нынешней встречи. На победу «Осера» линия букмекерской конторы Мостбет предлагает поставить по коэффициенту 1.95. Ничейный результат котируется по 3.7, а победа «Сент-Этьена» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.85.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по 1.8. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по коэффициенту 2.05. Ставка на «обе забьют» составляет 1.67.

Форма команд

После возвращения в Лигу 1 «Осер» старается держаться ближе к середине турнирной таблицы и старается цепляться за очки в каждом поединке. Сейчас коллектив располагается на 11 месте с 22 набранными очками и опережает нынешнего соперника на пять пунктов. Домашняя игра с одним из аутсайдеров является отличным шансом укрепить свои позиции в чемпионате. Два последних матча «Осера» завершились поражением от «Анже» (0:2) и ничьей с «Лиллем» (0:0).

«Сент-Этьен» старается держаться на уровне с командами Лиги 1 и у клуба есть шанс остаться в чемпионате по итогам сезона. Тем не менее, команда на данный момент обитает в зоне вылета, а именно на 16 месте с 17 набранными баллами и уступает сразу двум соперникам лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. В прошлом туре «Сент-Этьен» поделил очки с «Нантом» (1:1), а ранее уступил на выезде « ПСЖ » (1:2).

Информация для ставок

«Осер» не может выиграть уже семь матчей подряд в чемпионате Франции

«Сент-Этьен» проиграл восемь из десяти поединков на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Осер» постарается взять инициативу в поединке и добиться хорошего результата. В такой ситуации много мячей от клубов ждать не стоит. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Мостбет.