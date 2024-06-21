Польша — Австрия. Прогноз матча чемпионата Европы (21.06.2024)

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21 июня 2024, 17:10

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение Австрии, и предлагают коэффициент на их победу – 2.08. Поверить в успех Польши можно за 4.05. Ничейный результат котируется цифрой 3.35.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.2. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 1.7. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.95.

Форма команд

Сборная Польши не смогла раздобыть очки в игре с Нидерландами, хотя имела на это неплохие шансы. Теперь команде нужна только победа с Австрией, ведь третий матч ей предстоит сыграть с Францией и возможностей отличиться будет не так много. В прошлой игре ЧЕ 2024 Польша проиграла Нидерландам (1:2), а в товарищеской встрече смогла на своем поле победить Турцию (2:1).

Австрия также может сожалеть об упущенных возможностях в проигранной игре с Францией, но рассчитывает исправиться уже в этой встрече, где команда будет иметь шансы достигнуть положительного результата. В случае победы, коллектив оставляет за собой хорошие перспективы на выход плей-офф со второго или третьего места. В первом туре Евро 2024 Австрия проиграла Франции (0:1), а товарищеский поединок завершила ничейным счетом со Швейцарией (1:1).

Информация для ставок

Шесть из восьми последних матчей сборной Австрии закончились тоталом больше 2.5 мячей

Сборная Польши проиграла два из десяти последних матчей во всех турнирах

Польша выиграла у Австрии три из пяти последних встреч при двух ничьих

Прогноз

Предполагаем, матч будет примерно равным, а его исход решит всего один забитый мяч. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.