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«Реал» Мадрид – «Атлетик». Прогноз на матч Ла Лиги (20.04.2025)

вчера, 22:26
Реал Мадрид

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Реал» Мадрид. Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.65. Победа «Атлетика» оценивается по 5.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pari 1.63 4.05 5.80

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Реал» Мадрид находится не в лучшей форме. Команда вылетела из Лиги чемпионов в четвертьфинале от «Арсенала» (1:5), хотя многие ожидали «ремонтаду» от «сливочных», но, увы, её не случилось. Сейчас «Реал» находится на втором месте с 66 очками, и отстаёт от «Барселоны» на 5 очков. В прошлых играх чемпионата Испании команда проиграла «Валенсии» (1:2), и одержала победу над «Алавесом» (1:0).

«Атлетик» показывает неплохие результаты в последних матчах, команда, обыграв «Рейнджерс» (2:0), прошла в полуфинал Лиги Европы, где встретиться с «Манчестер Юнайтед». Также он идет на третьем месте с 57 баллами. Команда отстает на шесть пунктов от «Атлетико». В прошедших матчах «Атлетик» на своем поле одолел «Рейнджерс» (2:0), а ранее обыграл «Райо Вальекано» (3:1).

Информация для ставок

  • «Реал» Мадрид за последние 5 встреч потерпел 4 поражения
  • «Атлетик» имеет беспроигрышную серию из 8 матчей
  • В первом круге «Атлетик» уже обыграл «Реал» (2:1)

Прогноз

Исходя из наших данных, предлагаем сделать ставку на ничейный счёт по коэффициенту 3.9 в букмекерской конторе Пари.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pari 2.05 1.78
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:42
Дома Реал возьмёт уверенный реванш - Ф1(-1).
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