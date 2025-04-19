«Реал» Мадрид – «Атлетик». Прогноз на матч Ла Лиги (20.04.2025)

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вчера, 22:26

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Реал» Мадрид. Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.65. Победа «Атлетика» оценивается по 5.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.9.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Реал» Мадрид находится не в лучшей форме. Команда вылетела из Лиги чемпионов в четвертьфинале от «Арсенала» (1:5), хотя многие ожидали «ремонтаду» от «сливочных», но, увы, её не случилось. Сейчас «Реал» находится на втором месте с 66 очками, и отстаёт от «Барселоны» на 5 очков. В прошлых играх чемпионата Испании команда проиграла «Валенсии» (1:2), и одержала победу над «Алавесом» (1:0).

«Атлетик» показывает неплохие результаты в последних матчах, команда, обыграв «Рейнджерс» (2:0), прошла в полуфинал Лиги Европы, где встретиться с «Манчестер Юнайтед». Также он идет на третьем месте с 57 баллами. Команда отстает на шесть пунктов от «Атлетико». В прошедших матчах «Атлетик» на своем поле одолел «Рейнджерс» (2:0), а ранее обыграл «Райо Вальекано» (3:1).

Информация для ставок

«Реал» Мадрид за последние 5 встреч потерпел 4 поражения

«Атлетик» имеет беспроигрышную серию из 8 матчей

В первом круге «Атлетик» уже обыграл «Реал» (2:1)

Прогноз

Исходя из наших данных, предлагаем сделать ставку на ничейный счёт по коэффициенту 3.9 в букмекерской конторе Пари.