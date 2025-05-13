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«Реал» Мадрид – «Мальорка». Прогноз на матч Ла Лиги (14.05.2025)

вчера, 23:07
Реал Мадрид

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Реал» Мадрид. Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.4. Победа «Мальорки» оценивается по 8.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Марафон 1.38 5.20 8.10
Pinnacle 1.39 5.12 8.21
Pari 1.40 5.10 8.00

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.93. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.87. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.88.

Форма команд

«Реал» Мадрид переживает не лучшие дни, поражение в финале Кубка Испании, увеличение отрыва от лидера. На данный момент команда располагается на втором месте в испанском чемпионате, с заработанными 75 очками, от лидера его отделяют семь очков. Команда также выступала в Лиге Чемпионов, где проиграла в 1/4 «Арсеналу» (1:5). Последняя Встреча «Реал» Мадрида завершилась поражением от «Барселоны» (3:4).

«Мальорка» проводи отличный сезон и заслуженно занимает девятое место в турнирной таблице. В активе клуба 47 набранных балла и отставание зоны еврокубков по доп. параметрам. Гости вполне могут постараться воспользоваться небольшим кризисом «королевского клуба» и побороться за очки на поле соперника. В прошлой игре «Мальорка» обыграла «Вальядолид» (2:1).

Информация для ставок

  • «Реал» Мадрид выиграл три из пяти последних матчей
  • «Мальорка» проиграла всего четыре встречи из десяти
  • Три последние встречи «Реал» Мадрида завершились с исходом «обе команды забьют»

Прогноз

«Реал» Мадрид будет предельно мотивирован на победу, но вряд ли сумеет сохранить свои ворота в неприкосновенности. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Мостбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Марафон 3.72 1.24 2.38 1.60 1.82 1.91
Pinnacle 3.89 1.28 2.42 1.61 1.91 1.98
Pari 2.35 1.60
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