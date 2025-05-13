«Реал» Мадрид – «Мальорка». Прогноз на матч Ла Лиги (14.05.2025)

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вчера, 23:07

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мостбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Реал» Мадрид. Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.4. Победа «Мальорки» оценивается по 8.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.1.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.93. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.87. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.88.

Форма команд

«Реал» Мадрид переживает не лучшие дни, поражение в финале Кубка Испании, увеличение отрыва от лидера. На данный момент команда располагается на втором месте в испанском чемпионате, с заработанными 75 очками, от лидера его отделяют семь очков. Команда также выступала в Лиге Чемпионов, где проиграла в 1/4 «Арсеналу» (1:5). Последняя Встреча «Реал» Мадрида завершилась поражением от «Барселоны» (3:4).

«Мальорка» проводи отличный сезон и заслуженно занимает девятое место в турнирной таблице. В активе клуба 47 набранных балла и отставание зоны еврокубков по доп. параметрам. Гости вполне могут постараться воспользоваться небольшим кризисом «королевского клуба» и побороться за очки на поле соперника. В прошлой игре «Мальорка» обыграла «Вальядолид» (2:1).

Информация для ставок

«Реал» Мадрид выиграл три из пяти последних матчей

«Мальорка» проиграла всего четыре встречи из десяти

Три последние встречи «Реал» Мадрида завершились с исходом «обе команды забьют»

Прогноз

«Реал» Мадрид будет предельно мотивирован на победу, но вряд ли сумеет сохранить свои ворота в неприкосновенности. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Мостбет.