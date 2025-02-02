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«Рома» — «Наполи». Прогноз на матч Серии А (02.02.2025)

вчера, 09:22
Наполи

Ставки букмекеров

Минимальное предпочтение букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 2.5. В случае победы «Ромы», зайдет коэффициент 3.1. Ничью можно выбрать за 3.15.

Также в линии букмекеры предлагают 2.18 по ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.7. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Рома» в январе выступала гораздо лучше, чем раньше, пробилась в плей-офф Лиги Европы и пытается наладить дела в чемпионате. Сейчас римляне занимают девятое место с 30 баллами, но попытаются подняться еще выше и побороться за зону еврокубков. В матче с «Наполи» будет непросто, но отдавать очки лидеры хозяева не намерены. В двух последних матча чемпионата Италии «Рома» добивалась побед с «Удинезе» (2:1) и «Дженоа» (3:1).

«Наполи» лидирует в чемпионате, где набрал 53 очка в 22 поединках. Тем не менее, «Интер» идет практически по пятам и неаполитанцам никак нельзя терять баллы. На стороне гостей тот факт, что «Рома» играла матч Лиги Европы с «Айнтрахтом» (2:0) и будет не самой свежей на игре чемпионата. Два последних матча «Наполи» завершились победой над «Ювентусом» (2:1) и выездным успехом с «Аталантой» (3:2).

Информация для ставок

  • «Наполи» одержал победы в четырех последних встречах подряд на выезде
  • «Рома» выиграла шесть матчей из десяти последних во всех турнирах
  • «Наполи» выиграл три из пяти последних матчей против «Ромы» при одном поражении
  • Три из шести последних матчей «Ромы» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Уже сейчас можно сказать, что легкой прогулки не будет ни для одной из команд, а сами они наверняка порадуют болельщиков забитыми мячами. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.18 в букмекерской конторе Мостбет.

Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 09:26
В этом противостоянии ничья может стать оптимальным исходом для «Наполи», чтобы сохранить свои лидерские позиции. Важно помнить, что в чемпионской гонке каждое очко на вес золота.
Гость
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