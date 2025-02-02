«Рома» — «Наполи». Прогноз на матч Серии А (02.02.2025)

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вчера, 09:22

Ставки букмекеров

Минимальное предпочтение букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 2.5. В случае победы «Ромы», зайдет коэффициент 3.1. Ничью можно выбрать за 3.15.

Также в линии букмекеры предлагают 2.18 по ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.7. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Рома» в январе выступала гораздо лучше, чем раньше, пробилась в плей-офф Лиги Европы и пытается наладить дела в чемпионате. Сейчас римляне занимают девятое место с 30 баллами, но попытаются подняться еще выше и побороться за зону еврокубков. В матче с «Наполи» будет непросто, но отдавать очки лидеры хозяева не намерены. В двух последних матча чемпионата Италии «Рома» добивалась побед с «Удинезе» (2:1) и «Дженоа» (3:1).

«Наполи» лидирует в чемпионате, где набрал 53 очка в 22 поединках. Тем не менее, «Интер» идет практически по пятам и неаполитанцам никак нельзя терять баллы. На стороне гостей тот факт, что «Рома» играла матч Лиги Европы с «Айнтрахтом» (2:0) и будет не самой свежей на игре чемпионата. Два последних матча «Наполи» завершились победой над «Ювентусом» (2:1) и выездным успехом с «Аталантой» (3:2).

Информация для ставок

«Наполи» одержал победы в четырех последних встречах подряд на выезде

«Рома» выиграла шесть матчей из десяти последних во всех турнирах

«Наполи» выиграл три из пяти последних матчей против «Ромы» при одном поражении

Три из шести последних матчей «Ромы» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Уже сейчас можно сказать, что легкой прогулки не будет ни для одной из команд, а сами они наверняка порадуют болельщиков забитыми мячами. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.18 в букмекерской конторе Мостбет.