«Севилья» — «Осасуна». Прогноз на матч Ла Лиги (02.12.2024)

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02 декабря 2024, 12:03

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Севилью», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.11. Поставить на «Осасуну» можно по 3.8, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.15, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.72. Поставить на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Севилья» уже очередной сезон проводит очень слабо и на данный момент располагается на 12 месте с 18 баллами. Коллектив отстает от нынешнего соперника на четыре пункта и в случае победы сможет сократить отрыв до минимума. На своем поле «Севилья» постарается добиться победы, которая наверняка поможет подняться выше по таблице. Два последних матча «Севильи» завершились победой над «Райо Вальекано» (1:0) и минимальным поражением от «Леганеса» (0:1).

«Осасуна» выглядит немного лучше и стабильнее «Севильи», и опережает ее на четыре пункта, занимая восьмое место с 22 баллами. Коллектив уступает «Жироне» по дополнительным показателям, но имеет одну игру в запасе. Матч будет непростой, но шансы у гостей добиться хорошего результата определенно будут появляться. В прошлой игре «Осасуна» сыграла вничью с «Вильярреалом» (2:2) и крупно проиграла на выезде «Реалу» (0:4).

Информация для ставок

Пять последних матчей «Севильи» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Осасуна» проиграла пять из десяти последних матчей на выезде

Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Севилья» не может выиграть у «Осасуны» уже шесть поединков подряд

Прогноз

«Севилья» играет на своем поле и приложит максимум усилий, чтобы добиться положительного результата. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.11 в букмекерской конторе Лига Ставок.