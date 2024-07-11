«Витория» — «Ботафого». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (12.07.2024)

Ставки букмекеров
Минимальным фаворитом в матче букмекеры называют «Ботафого» ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4. Сделать выбор в пользу хозяев можно за 3.25, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.05.
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0 : 1
завершен
вчера, 03:30
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.5, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.52. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 2.17.
Форма команд
«Витория» слишком много пропускает на старте нынешнего сезона (24 гола) и имеет второй результат с конца по этому показателю. Команда занимает 15 место с 15 баллами и до 12 места команде еще нужно отыграть четыре пункта. В домашней встрече с «Ботафого», который идет среди лидеров у хозяев вряд ли будет много шансов достичь успеха, поэтому придется использовать те, которые будут. Два последних матча клуба завершились победой над «Криусимой» (2:1) и поражением на выезде от «Коринтианса» (2:3).
«Ботафого» проиграл лишь один поединок за последние два месяца и располагается на втором месте в турнирной таблице с 30 набранными баллами. Команда делит это место с двумя конкурентами, а отстает от лидера всего на один пункт. Гости настроены только на победу, которая как минимум не ухудшит их турнирное положение. В прошлом туре бразильской Серии А «Ботафого» без проблем справился с «Атлетико Минейро» (3:0), а немного ранее на выезде смог переиграть «Куяба» (2:1).
Информация для ставок
- Шесть из семи последних матчей «Ботафого» завершились исходом «обе забьют»
- «Витория» проиграла три из пяти последних матчей в чемпионате Бразилии
- «Ботафого» выиграл у «Витории» четыре из пяти последних поединков
Прогноз
Предполагаем, что матч будет напряженным, но команды смогут отличиться в воротах соперника минимум по одному разу. Сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 2.17 в букмекерской конторе Лига Ставок.