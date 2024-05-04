«Вольфсбург» — «Дармштадт». Прогноз на матч Бундеслиги (04.05.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Вольфсбург». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.4. Победа «Дармштадта» оценивается по 7.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.1.
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сегодня, 16:30
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.
Форма команд
«Вольфсбург» плохо играет в нынешнем сезоне, но скорее всего останется в Бундеслиге, если не проиграет все оставшиеся туры. Команда на данный момент занимает 12 место с 34 баллами и в случае победы уже точно гарантирует себе место в Бундеслиге. В домашней встрече с последней командой турнирной таблицы, от хозяев ожидают только победный результат. Два последних матча «Вольфсбурга» завершились победами над «Фрайбургом» (2:1) и «Бохумом» (1:0).
«Дармштадт» потерял шансы на спасение в нынешнем сезоне Бундеслиги и выше 17 места подняться уже не сможет. В активе клуба 17 очков и оставшиеся туры станут туристической прогулкой для гостей, которые в следующем сезоне будут бороться за возвращение в элитный дивизион. В прошлом туре чемпионата Германии «Дармштадт» обыграл на выезде «Кельн» (2:0), а ранее крупно проиграл на выезде «Майнцу» (0:4).
Информация для ставок
- «Дармштадт» выиграл один матч из десяти последних во всех турнирах
- ·«Вольфсбург» выиграл два домашних матча из десяти последних
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Вольфсбург» выиграл три из пяти последних поединков с «Дармштадтом»
Прогноз
В последних личных встречах между собой команды мало забивают и в этот раз не стоит ждать голевой феерии. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 3 мячей по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.