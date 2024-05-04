«Вольфсбург» — «Дармштадт». Прогноз на матч Бундеслиги (04.05.2024)

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сегодня, 10:55

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Вольфсбург». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.4. Победа «Дармштадта» оценивается по 7.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 5.1.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.9. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 1.9. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Вольфсбург» плохо играет в нынешнем сезоне, но скорее всего останется в Бундеслиге, если не проиграет все оставшиеся туры. Команда на данный момент занимает 12 место с 34 баллами и в случае победы уже точно гарантирует себе место в Бундеслиге. В домашней встрече с последней командой турнирной таблицы, от хозяев ожидают только победный результат. Два последних матча «Вольфсбурга» завершились победами над «Фрайбургом» (2:1) и «Бохумом» (1:0).

«Дармштадт» потерял шансы на спасение в нынешнем сезоне Бундеслиги и выше 17 места подняться уже не сможет. В активе клуба 17 очков и оставшиеся туры станут туристической прогулкой для гостей, которые в следующем сезоне будут бороться за возвращение в элитный дивизион. В прошлом туре чемпионата Германии «Дармштадт» обыграл на выезде «Кельн» (2:0), а ранее крупно проиграл на выезде «Майнцу» (0:4).

Информация для ставок

«Дармштадт» выиграл один матч из десяти последних во всех турнирах

·«Вольфсбург» выиграл два домашних матча из десяти последних

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Вольфсбург» выиграл три из пяти последних поединков с «Дармштадтом»

Прогноз

В последних личных встречах между собой команды мало забивают и в этот раз не стоит ждать голевой феерии. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 3 мячей по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.