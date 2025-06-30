«ВПС» — «Хака». Прогноз на матч чемпионата Финляндии (2.07.2025)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают небольшое предпочтение «ВПС». Победа хозяев оценивается по коэффициенту 1.98. На успех «Хаки» можно сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по 3.55. Ничья будет стоить 3.75.
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1 : 2
завершен
02 июля 2025, 18:00
среда
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.15.
Форма команд
«ВПС» располагается в зоне повышения в Чемпионшип, на шестом месте в высшей лиге. За прошедшие 12 встреч команда сумела заработать 81 очков. Отставание от первого места в восемь баллов. Два последних матча «ВПС» завершились ничьёй с «Гнистаном» (0:0), и поражением на выезде от «Оулу» (1:2)
«Хака» занимает девятое место, что означает, что он располагается в группе вылета. Команда, за прошедшие 12 матчей, смогла заработать 12 очков, что на 6 меньше, чем у оппонента. Чтобы выйти из группы вылета необходимо ещё пять очков. Две последние игры «Хаки» завершились поражениями от «КуПС» (1:2), и «Ильвес» (0:4)
Информация для ставок
- «ВПС» выиграл всего один матч за пять последних
- «Хака» не выигрывает на протяжении четырёх матчей
- Четыре из пяти последних игр «ВПС» завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Лига Ставок.