«ВПС» — «Хака». Прогноз на матч чемпионата Финляндии (2.07.2025)

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30 июня 2025, 10:19

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «ВПС». Победа хозяев оценивается по коэффициенту 1.98. На успех «Хаки» можно сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по 3.55. Ничья будет стоить 3.75.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«ВПС» располагается в зоне повышения в Чемпионшип, на шестом месте в высшей лиге. За прошедшие 12 встреч команда сумела заработать 81 очков. Отставание от первого места в восемь баллов. Два последних матча «ВПС» завершились ничьёй с «Гнистаном» (0:0), и поражением на выезде от «Оулу» (1:2)

«Хака» занимает девятое место, что означает, что он располагается в группе вылета. Команда, за прошедшие 12 матчей, смогла заработать 12 очков, что на 6 меньше, чем у оппонента. Чтобы выйти из группы вылета необходимо ещё пять очков. Две последние игры «Хаки» завершились поражениями от «КуПС» (1:2), и «Ильвес» (0:4)

Информация для ставок

«ВПС» выиграл всего один матч за пять последних

«Хака» не выигрывает на протяжении четырёх матчей

Четыре из пяти последних игр «ВПС» завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.98 в букмекерской конторе Лига Ставок.