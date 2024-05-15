«Зенит» — ЦСКА. Прогноз на матч кубка России (15.05.2024)

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вчера, 15:28

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. Рискнуть на триумф гостей можно по 5.85, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.55.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.07, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Зенит» выглядит очень плохо в последних турах и даже чемпионство уже зависит не от питерского клуба. Команда занимает второе место с 51 баллом и отстает от «Динамо» на два пункта. В предстоящей ответной встрече кубка России, команды начинают с нуля, ведь первый матч закончился ничейным результатом (1:1). Несколько дней назад подопечные Семака уже проиграли ЦСКА , поэтому в этот раз наверняка будут осторожнее. В еще одном недавнем поединке «Зенит» сыграл вничью с «Факелом» (1:1).

ЦСКА прервал победой над «Зенитом» на выезде (1:0) целый ряд матчей без побед, но вряд ли поднимется слишком высоко по итогам сезона. Команда располагается на шестом месте с 42 баллами и отстает на четыре пункта от ближайшего соперника. «Армейцы» приложат максимум усилий, чтобы еще раз огорчить «Зенит» и выйти в основной финал кубка России, где уже ждет «Балтика». В еще одном недавнем туре РПЛ ЦСКА поделил очки с «Рубином» (1:1).

Информация для ставок

«Зенит» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах

ЦСКА проиграл четыре матча из десяти последних на выезде

проиграл четыре матча из десяти последних на выезде Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Три из четырех последних матчей между командами завершились ничейными результатами

Прогноз