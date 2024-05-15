«Зенит» — ЦСКА. Прогноз на матч кубка России (15.05.2024)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. Рискнуть на триумф гостей можно по 5.85, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.55.
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.07, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.77.
Форма команд
«Зенит» выглядит очень плохо в последних турах и даже чемпионство уже зависит не от питерского клуба. Команда занимает второе место с 51 баллом и отстает от «Динамо» на два пункта. В предстоящей ответной встрече кубка России, команды начинают с нуля, ведь первый матч закончился ничейным результатом (1:1). Несколько дней назад подопечные Семака уже проиграли ЦСКА, поэтому в этот раз наверняка будут осторожнее. В еще одном недавнем поединке «Зенит» сыграл вничью с «Факелом» (1:1).
ЦСКА прервал победой над «Зенитом» на выезде (1:0) целый ряд матчей без побед, но вряд ли поднимется слишком высоко по итогам сезона. Команда располагается на шестом месте с 42 баллами и отстает на четыре пункта от ближайшего соперника. «Армейцы» приложат максимум усилий, чтобы еще раз огорчить «Зенит» и выйти в основной финал кубка России, где уже ждет «Балтика». В еще одном недавнем туре РПЛ ЦСКА поделил очки с «Рубином» (1:1).
Информация для ставок
- «Зенит» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах
- ЦСКА проиграл четыре матча из десяти последних на выезде
- Пять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Три из четырех последних матчей между командами завершились ничейными результатами
Прогноз
«Зенит» в последнее время тяжело играет с ЦСКА, но на этот раз матч слишком важный. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.