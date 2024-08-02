«Зенит» — «Ростов». Прогноз на матч чемпионата России (03.08.2024)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.35. Рискнуть на триумф гостей можно по 9.5, а выбрать в линии ничью предлагают по 5.4.
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сегодня, 17:30
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.17. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2.17.
Форма команд
«Зенит» проводит отличное начало сезона, много забивает и еще не пропускал в РПЛ. Команда набрала шесть очков и в очередном туре попытается продлить свою серию побед в матче с «Ростовом», который при определенных обстоятельствах может создать проблемы любому сопернику. Два последних матча «Зенита» завершились победой в кубке над «Факелом» (3:0) и на выезде с «Рубином» (4:0).
«Ростов» на днях проиграл матч кубка России «Локомотиву» (0:1), но еще будет иметь шансы исправить ситуацию. В чемпионате же коллектив набрал четыре балла из шести возможных, что является неплохим результатом. В матче с «Зенитом» на выезде букмекеры не верят в гостей, но даже ничья будет расцениваться как неожиданность в данном туре. Два последних матча «Ростова» в чемпионате завершились победой над «Крыльями Советов» (3:1) и ничьей с ЦСКА (0:0).
Информация для ставок
- «Ростов» выиграл лишь одну игру из пяти последних во всех турнирах
- «Зенит» выиграл шесть из семи последних матчей на своем стадионе
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Зенит» выглядит большим фаворитом и на своем поле вероятнее всего, клуб сможет одержать победу. Сделать ставку на хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.95