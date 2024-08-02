«Зенит» — «Ростов». Прогноз на матч чемпионата России (03.08.2024)

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вчера, 20:14

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.35. Рискнуть на триумф гостей можно по 9.5, а выбрать в линии ничью предлагают по 5.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.17. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2.17.

Форма команд

«Зенит» проводит отличное начало сезона, много забивает и еще не пропускал в РПЛ . Команда набрала шесть очков и в очередном туре попытается продлить свою серию побед в матче с «Ростовом», который при определенных обстоятельствах может создать проблемы любому сопернику. Два последних матча «Зенита» завершились победой в кубке над «Факелом» (3:0) и на выезде с «Рубином» (4:0).

«Ростов» на днях проиграл матч кубка России «Локомотиву» (0:1), но еще будет иметь шансы исправить ситуацию. В чемпионате же коллектив набрал четыре балла из шести возможных, что является неплохим результатом. В матче с «Зенитом» на выезде букмекеры не верят в гостей, но даже ничья будет расцениваться как неожиданность в данном туре. Два последних матча «Ростова» в чемпионате завершились победой над «Крыльями Советов» (3:1) и ничьей с ЦСКА (0:0).

Информация для ставок

«Ростов» выиграл лишь одну игру из пяти последних во всех турнирах

«Зенит» выиграл шесть из семи последних матчей на своем стадионе

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Зенит» выглядит большим фаворитом и на своем поле вероятнее всего, клуб сможет одержать победу. Сделать ставку на хозяев с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 1.95