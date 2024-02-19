«Торино» — «Лацио». Прогноз на матч Серии А (22.02.2024)

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вчера, 23:21

Ставки букмекеров

«Торино» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.45. В то время на победу гостей коэффициент составляет 3.30. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 2.95.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 2.6. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.5. Сделать свой выбор на вариант «обе забьют» можно по 2.25.

Форма команд

«Торино» идет несколько матчей без поражений, но допускает много ничейных результатов. На данный момент команда располагается на 10 месте с 36 баллами и всего на один пункт отстает от «Лацио». На своем поле коллектив постарается обыграть прямого конкурента и продвинуться на одну-две позиции вперед. Два последних матча «Торино» завершились победой над «Лечче» (2:0) и ничьей с «Сассуоло» (1:1).

«Лацио» добился неожиданной победы над «Баварией» (1:0) в Лиге чемпионов и теперь предстоит отстаивать этот результат в Мюнхене. Но в чемпионате у римского клуба дела идут не так ярко. Коллектив располагается на восьмом месте с 37 баллами и от зоны Лиги чемпионов его отделяют восемь пунктов. В последнем туре чемпионата Италии «Лацио» уступил на своем поле «Болонье» (1:2).

Информация для ставок

«Торино» проиграл только одну встречу из десяти последних во всех турнирах

«Лацио» выиграл только три матча из десяти последних на выезде

Три из пяти последних матчей между клубами завершились вничью

Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды очень часто играют вничью и этот поединок может стать очередным этому подтверждением. Предлагаем сделать ставку на то, что команды поделят очки по коэффициенту 2.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.