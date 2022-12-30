«Тоттенхэм» — «Астон Вилла». Прогноз на матч АПЛ (01.01.2023)

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вчера, 22:04

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Тоттенхэма» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.63. Ничейный результат котируется по 4.1, а победа «Астон Виллы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.1.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.75. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 1.87.

Форма команд

«Тоттенхэм» держится в первой четверке АПЛ , несмотря на осечки в некоторых последних поединках. Команда набрала 30 очков и занимает четвертую строчку, опережая ближайшего соперника лишь на один балл. В предстоящей встрече у «шпор» будет замечательная возможность в случае победы укрепить свои позиции. В прошлом туре «Тоттенхэм» сыграл вничью на выезде с «Брентфордом» (2:2), а ранее разошелся миром с «Ниццей» в товарищеском матче (1:1).

«Астон Вилла» неплохо начала сезон, но к его середине все же скатилась в середину турнирной таблицы АПЛ . Тем не менее, в пяти последних турах команда набрала девять очков и на данный момент занимает 12 место с 18 баллами. Любые набранный баллы в нынешнем поединке с лондонцами станут для гостей отличным результатом. В прошлом туре «Астон Вилла» проиграла на своем поле «Ливерпулю» (1:3), а в товарищеском матче уступила и «Вильярреалу» (0:1).

Информация для ставок

«Тоттенхэм» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Астон Вилла» уступила в четырех встречах из шести последних на выезде

«Тоттенхэм» выиграл четыре матча из пяти последних с «Астон Виллой»

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Оба коллектива показывают интересный футбол, поэтому от них можно ждать креатива, зрелищного и результативного футбола. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.