«Тоттенхэм» — «Борнмут». Прогноз на матч АПЛ (31.12.2023)

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вчера, 13:54

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Тоттенхэма» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.8. Ничейный результат котируется по 4.5, а победа «Борнмут» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.85.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 1.85. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 3.5 по 1.95. Ставка на «обе забьют» составляет 1.4.

Форма команд

«Тоттенхэм» несмотря на ряд неудачных поединков не сильно отстал от группы лидеров и на данный момент занимает пятое место с 36 баллами. Команда отстает от ближайшего соперника на четыре пункта, поэтому в предстоящей встрече очень нуждается в победе, чтобы продолжить борьбу. Два последних матча «Тоттенхэма» завершились поражением на выезде от «Брайтона» (2:4) и минимальной победой с «Эвертоном» (2:1).

«Борнмут» продолжает приятно удивлять болельщиков и руководство и выиграл практически все последние поединки. Команда располагается на 12 месте с 25 баллами и очень хочет войти в первую десятку АПЛ . Тем не менее, даже ничья станет хорошим результатом в игре с таким серьезным соперником. В прошлом туре чемпионата Англии «Борнмут» крупно обыграл «Фулхэм» (3:0), а ранее на выезде одолел «Ноттигем Форест» (3:2).

Информация для ставок

Девять из десяти последних матчей «шпор» завершились тоталом больше 2.5 мячей

В семи последних матчах «Борнмут» забивал минимум два мяча за игру

«Тоттенхэм» выиграл у «Борнмута» три из пяти последних поединков

Прогноз

В этом поединке предлагаем полностью опереться на статистику личных встреч и поставить на победу хозяев. Сделать это можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.