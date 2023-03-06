«Тоттенхэм» — «Милан». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (08.03.2023)

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сегодня, 09:31

Ставки букмекеров

«Тоттенхэм» является фаворитом в этой встрече и поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.95. В то время на победу гостей коэффициент составляет 3.9. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.5.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей можно выбрать по коэффициенту 2. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Тоттенхэм» после первого матча, где команда проиграла (0:1), добивался абсолютно разных результатов и судить о форме команды очень сложно. В чемпионате Англии на данный момент «шпоры» занимают четвертое место с 45 баллами и отстает на три балла от «Манчестер Юнайтед». В прошлой игре АПЛ «Тоттенхэм» проиграл «Вулверхэмптону» (0:1), а ранее уступил в кубке ФА «Шеффилд Юнайтед» (0:1).

«Милан» проиграл в прошлом туре чемпионата Италии и сместился сразу на пятую строчку турнирной таблицы. Тем не менее, в активе «россонери» 47 очков и от второго места их отделяет всего три балла. Домашняя победа в первом матчей плей-офф дает больше уверенности итальянцам, но преимущество в один мяч очень шаткое. В прошлом туре «Милан» проиграл «Фиорентине» (1:2), а ранее на своем поле одолел «Аталанту» (2:0).

Информация для ставок

Пять последних матчей «Тоттенхэма» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Милан» проиграл пять из десяти последних матчей

Лондонский клуб выиграл у «Милана» три из пяти последних встреч

Пять последних матчей между командами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды не будут рисковать без лишней необходимости, поэтому вряд ли стоит ожидать здесь голевой феерии. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.