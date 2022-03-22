Уэльс — Австрия. Прогноз на матч квалификации Чемпионата мира (24.03.2022)

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вчера, 14:27

Ставки букмекеров

Команды ведут серьезную борьбу за путевку на Чемпионат мира, а потому явный фаворит в этой встрече отсутствует. Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 2.9 на победу Уэльса. Поставить на победу Австрии можно по коэффициенту 2.77, а взять ничью предлагают по коэффициенту 2.92.

ТБ 2.5 мячей в этом поединке букмекеры дают по коэффициенту 2.53. Тотал меньше 2.5 голов предлагают по коэффициенту 1.5. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 2.2.

Форма команд

Уэльс сумел в последнем утре группового этапа вырвать ничью у грозной сборной Бельгии (1:1) и этот результат позволил команде занять второе место и лишь на балл опередить Чехию. Турами ранее валлийский коллектив также набирал очки, победы были оформлены в противостояниях с Беларусью и Эстонией (5:1) и (1:0).

Австрия не имела шансов попасть в плей-офф раунд через групповой этап, так как выступала слабо и в итоге заняла лишь четвертое место, несмотря на то, что в последних матчах были добыты две уверенные победы над Молдовой и Израилем (4:1) и (4:2). Продолжить борьбу за путевку в Катар команде помогли успехи в розыгрыше Лиге наций.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия Уэльса насчитывает семь поединков (три победы и четыре ничьих)

Австрия выиграла три из четырех последних матчей

Две из трех минувших очных встречи завершились победой Уэльса

Три из четырех последних игры Уэльса завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ожидает интересная и боевая игра двух неуступчивых сборных. Победа нужна обеим командам, и они приложат максимум усилий для ее достижения, но есть вероятность того, что победитель так и не будет определен в основное время матча. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 2.92 в букмекерской конторе Фонбет.