Уэльс — Австрия. Прогноз на матч квалификации Чемпионата мира (24.03.2022)

Ставки букмекеров
Команды ведут серьезную борьбу за путевку на Чемпионат мира, а потому явный фаворит в этой встрече отсутствует. Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 2.9 на победу Уэльса. Поставить на победу Австрии можно по коэффициенту 2.77, а взять ничью предлагают по коэффициенту 2.92.
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завтра, 22:45
ТБ 2.5 мячей в этом поединке букмекеры дают по коэффициенту 2.53. Тотал меньше 2.5 голов предлагают по коэффициенту 1.5. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 2.2.
Форма команд
Уэльс сумел в последнем утре группового этапа вырвать ничью у грозной сборной Бельгии (1:1) и этот результат позволил команде занять второе место и лишь на балл опередить Чехию. Турами ранее валлийский коллектив также набирал очки, победы были оформлены в противостояниях с Беларусью и Эстонией (5:1) и (1:0).
Австрия не имела шансов попасть в плей-офф раунд через групповой этап, так как выступала слабо и в итоге заняла лишь четвертое место, несмотря на то, что в последних матчах были добыты две уверенные победы над Молдовой и Израилем (4:1) и (4:2). Продолжить борьбу за путевку в Катар команде помогли успехи в розыгрыше Лиге наций.
Информация для ставок
- Беспроигрышная серия Уэльса насчитывает семь поединков (три победы и четыре ничьих)
- Австрия выиграла три из четырех последних матчей
- Две из трех минувших очных встречи завершились победой Уэльса
- Три из четырех последних игры Уэльса завершились результатом «обе забьют»
Прогноз
Нас ожидает интересная и боевая игра двух неуступчивых сборных. Победа нужна обеим командам, и они приложат максимум усилий для ее достижения, но есть вероятность того, что победитель так и не будет определен в основное время матча. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 2.92 в букмекерской конторе Фонбет.
Что касается Австрии, то она сумела пробраться на данный матч только благодаря положительному участию в Лиге Наций УЕФА. А так эта альпийская сборная, прямо скажем, разочаровала своих поклонников в кастинге на Чемпионат Мира 2022, заняв там всего лишь 4-ю позицию в группе после Дании, Шотландии и Израиля. Пропуская при этом примерно по 2 мяча за один проведенный поединок, в среднем эквиваленте....
Считаю, что в предстоящем интересном столкновении 2-х разных футбольных школ весьма продуктивный в атакующем творчестве Уэльс сумеет забить гол в ворота очень проблемной в обороне Австрии. Пропускающей сейчас фактически на уровне аутсайдера...Таким образом вангую тут проход ставки на ИТБ 1 (0.5) .
Что касается Австрии, то она сумела пробраться на данный матч только благодаря положительному участию в Лиге Наций УЕФА. А так эта альпийская сборная, прямо скажем, разочаровала своих поклонников в кастинге на Чемпионат Мира 2022, заняв там всего лишь 4-ю позицию в группе после Дании, Шотландии и Израиля. Пропуская при этом примерно по 2 мяча за один проведенный поединок, в среднем эквиваленте....
Считаю, что в предстоящем интересном столкновении 2-х разных футбольных школ весьма продуктивный в атакующем творчестве Уэльс сумеет забить гол в ворота очень проблемной в обороне Австрии. Пропускающей сейчас фактически на уровне аутсайдера...Таким образом вангую тут проход ставки на ИТБ 1 (0.5) .