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«Уфа» — «Локомотив». Прогноз на матч РПЛ (06.08.2021)

вчера, 16:49

6 августа 2021 года «Уфа» примет «Локомотив» в рамках третьего тура РПЛ. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.543.272.27
Фонбет 4.15 3.25 2.10
Мелбет 3.68 3.44 2.20
BetBoom 3.84 3.24 2.15

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Локомотив». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.15. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.20 и на победу хозяев поля по 3.70.

Форма команд

«Уфа» стартовала очень плохо в нынешнем сезоне. Команда не смогла набрать баллов и проиграла два стартовых поединка. Клуб расположился на 13-й строчке в турнирной таблице.

«Локо» здорово начал сезон. Команда выиграла два стартовых тура и забила в них пять мячей. Клуб пропустил всего два гола. В товарищеских матчах «Локо» смотрелся неплохо, но можно было увидеть небольшие проблемы в оборонительной части.

Информация для ставок

● «Локомотив» выиграл три матча из последних пяти

● «Уфа» проиграла три игры кряду

● «Локомотив» забил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — первый гол забьет «Локомотив» по коэффициенту 1.70.

Ранее букмекеры предлагали заманчивый коэффициент на матч «Галатасарай» — «Сент-Джонстон».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.12 1.80 1.61 2.43
Мелбет 1.69 2.37
BetBoom 2.09 1.79 1.62 2.38 1.30 3.73
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kab3krmr9uzj
kab3krmr9uzj
вчера в 17:57
Футбольный клуб Локомотив (Москва) одержит победу.
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