«Уфа» — «Локомотив». Прогноз на матч РПЛ (06.08.2021)

6 августа 2021 года «Уфа» примет «Локомотив» в рамках третьего тура РПЛ. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 17:00
Ставки букмекеров
Фаворит матча — «Локомотив». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.15. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.20 и на победу хозяев поля по 3.70.
Форма команд
«Уфа» стартовала очень плохо в нынешнем сезоне. Команда не смогла набрать баллов и проиграла два стартовых поединка. Клуб расположился на 13-й строчке в турнирной таблице.
«Локо» здорово начал сезон. Команда выиграла два стартовых тура и забила в них пять мячей. Клуб пропустил всего два гола. В товарищеских матчах «Локо» смотрелся неплохо, но можно было увидеть небольшие проблемы в оборонительной части.
Информация для ставок
● «Локомотив» выиграл три матча из последних пяти
● «Уфа» проиграла три игры кряду
● «Локомотив» забил семь голов в последних пяти матчах
Прогноз
Актуальная ставка на этот матч — первый гол забьет «Локомотив» по коэффициенту 1.70.
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