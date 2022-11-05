«Урал» — «Локомотив». Прогноз на матч чемпионата России (20.08.2022)

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вчера, 17:18

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Урал». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.35. Победа «Локомотив» оценивается по 2.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.8. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.05. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.63.

Форма команд

«Урал» все еще идет без поражений в последних матчах, хотя в крайней игре прервал серию побед. На данный момент клуб из Екатеринбурга набрал 17 очков и занимает 10 место в чемпионате, а в предстоящем является фаворитом. Два последних поединка «Урала» завершились ничьей с «Сочи» (2:2) и победой над «Крыльями Советов» (2:1).

«Локомотив» пытается исправить ситуацию в чемпионате, но поражения все еще превосходят победы в нынешнем сезоне РПЛ . Сейчас «железнодорожники» идут в зоне вылета с 12 баллами в активе, что не устраивает ни руководство, ни болельщиков. В прошлом туре чемпионата России «Локомотив» минимально уступил ЦСКА (0:1), а ранее проиграл «Динамо» Москва (1:3).

Информация для ставок

«Урал» не проигрывает уже семь матчей подряд во всех турнирах

Девять из десяти последних матчей на выезде «Локомотива» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Урал» выиграл два последних матча у «Локомотива»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

На данный момент «Урал» в разы стабильнее «Локомотива» и на своем поле команда сможет одержать важную победу. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.