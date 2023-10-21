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«Урал» — «Сочи». Прогноз на матч РПЛ. (22.10.2023)

вчера, 18:31
Урал (Екатеринбург)

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Урал». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.03. Победа «Сочи» оценивается по 4.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.963.424.32
Лига Ставок 2.06 3.45 3.95
Pari 1.95 3.45 4.30

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.15. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.72. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Урал» на данный момент держится в середине турнирной таблицы РПЛ и очень неохотно делится очками на своем стадионе. На данный момент клуб из Екатеринбурга занимает десятое место с 16 баллами и отстает от второго места всего на пять очков. Болельщики ожидают от своей команды победы над аутсайдером и продвижения по турнирной таблице. Два последних поединка «Урала» завершились ничьей с «Локомотивом» (2:2) и победой в кубке над «Рубином» (2:0).

«Сочи» опустился на последнее место в РПЛ и «не подает признаков жизни» уже два месяца. Команда имеет целую серию из поражений и представить, что ей удастся отобрать очки в Екатеринбурге очень сложно, поэтому даже ничья будет неожиданностью. В прошлом туре РПЛ «Сочи» проиграл «Зениту» на своем поле (0:2), а ранее в кубке России уступил «Оренбургу» (1:2).

Информация для ставок

  • Семь из десяти последних матчей «Урала» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Сочи» проиграл девять последних матчей во всех турнирах
  • «Урал» выиграл три из пяти последних матчей с «Сочи»

Прогноз

«Урал» имеет хорошую статистику с «Сочи» и в нынешней ситуации с большой вероятностью сможет набрать три очка. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.03 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.36 1.63 1.74 2.16
Лига Ставок 2.41 1.58 1.74 2.13 1.39 3.00
Pari 1.73 2.13
Все комментарии
izrafel
izrafel
вчера в 18:42
Середняк чемпионата России на своем поле на классе должен обыгрывать команду Точилина, которая сейчас на поле представляет из себя беспомощное и неповоротливое существо, которое прямиком мчится в ФНЛ. екатеринбуржцы на своем поле в этом сезоне очень хороши и не проигрывают, обыгрывали ранее ЦСКА (2-1) и Спартак (3-2), почти это сделали с Локо, так что худшая команда по разнице забитых и пропущенных мячей наряду с Рубином им явно по плечу, учитывая еще и тяжелый маршрут Сочи в Екатеринбург. 4 месяца назад Урал здесь победил 1-0, а сейчас все может выйти крупнее.
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