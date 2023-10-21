«Урал» — «Сочи». Прогноз на матч РПЛ. (22.10.2023)

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вчера, 18:31

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Урал». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.03. Победа «Сочи» оценивается по 4.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.15. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.72. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Урал» на данный момент держится в середине турнирной таблицы РПЛ и очень неохотно делится очками на своем стадионе. На данный момент клуб из Екатеринбурга занимает десятое место с 16 баллами и отстает от второго места всего на пять очков. Болельщики ожидают от своей команды победы над аутсайдером и продвижения по турнирной таблице. Два последних поединка «Урала» завершились ничьей с «Локомотивом» (2:2) и победой в кубке над «Рубином» (2:0).

«Сочи» опустился на последнее место в РПЛ и «не подает признаков жизни» уже два месяца. Команда имеет целую серию из поражений и представить, что ей удастся отобрать очки в Екатеринбурге очень сложно, поэтому даже ничья будет неожиданностью. В прошлом туре РПЛ «Сочи» проиграл «Зениту» на своем поле (0:2), а ранее в кубке России уступил «Оренбургу» (1:2).

Информация для ставок

Семь из десяти последних матчей «Урала» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Сочи» проиграл девять последних матчей во всех турнирах

«Урал» выиграл три из пяти последних матчей с «Сочи»

Прогноз

«Урал» имеет хорошую статистику с «Сочи» и в нынешней ситуации с большой вероятностью сможет набрать три очка. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.03 в букмекерской конторе Лига Ставок.