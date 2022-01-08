«Йонг Утрехт» — «Йонг Аякс». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов по футболу (10.01.2022)

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вчера, 18:09

10 января 2022 года «Йонг Утрехт» сыграет против «Йонг Аякса» в рамках очередного тура Первого дивизиона Нидерландов по футболу. Команды будут играть на домашней арене «Йонг Утрехта». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитом этого поединка является «Йонг Аякс». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.70. Ничейный исход оценивается в 4.00, а победа «Йонг Утрехта» в 4.05. Дополнительная ставка на матч — тотал забитых мячей больше четырех по коэффициенту 3.10.

Форма команд

«Йонг Утрехт» идет в нынешнем сезоне на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 22 пункта. У команды шесть побед, четыре ничьих и десять поражений. Коллектив забил 24 мяча и пропустил 33 гола. В последних встречах «Йонг Утрехт» уступил «Графсхапу» 0:2, а также выиграл у «Венло» 1:2. Еще было поражение от «Ден Хаага», в этом матче «Йонг Утрехт» пропустил четыре мяча и ответил лишь одним голом.

«Йонг Аякс» идет в нынешнем сезоне Первого дивизиона Нидерландов по футболу на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 37 баллов. У команды 11 побед, четыре ничьих и пять поражений. Коллектив забил 45 голов и пропустил 32 мяча. В последних встречах «Йонг Аякс» сыграл вничью с «Хельмондом» 1:1, а также поделил очки с «Осс» 1:1 и обыграл «Эммен» 1:0. Результаты у клуба очень хорошие.

Информация для ставок

«Йонг Аякс» не проигрывает вот уже 11 игр кряду

«Йонг Утрехт» выиграл один матч из последних пяти

У «Йонг Аякса» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и «Йонг Аякс» выиграет по коэффициенту 3.05. В последних матчах «Йонг Аякс» радует болельщиков хорошими результатами, эта игра не должна стать исключением.