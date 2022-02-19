«Йонг Утрехт» — «Эксельсиор». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (21.02.2022)

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вчера, 16:53

21 февраля 2022 года состоится поединок — «Йонг Утрехт — Эксельсиор». Игра пройдет в рамках очередного тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч, который пройдет на стадионе «Йонг Утрехта».

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, можно сделать ставку на то, что победит «Эксельсиор» по коэффициенту 1.70. Также можно поставить на ничейный исход по 4.10 и на победу хозяев поля по 4.05. Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше четырех по коэффициенту 3.00.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Йонг Утрехт» идет на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — восемь побед, четыре ничьих и 14 поражений. Коллектив забил 29 голов и пропустил 47 мячей. В последних встречах «Йонг Утрехт» выглядит неплохо, команда старается набирать баллы и подниматься в таблице — победы над «Йонг ПСВ » со счетом 0:2, а также над «Хельмондом» 3:2 и поражение от «Волендама» 2:0.

«Эксельсиор» идет в нынешнем сезоне на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 46 баллов. У коллектива 14 побед, четыре ничьих и восемь поражений. Этот клуб забил в Первом дивизионе Нидерландов 57 мячей и пропустил 39 голов. В последних встречах «Эксельсиор» не может похвастаться хорошим уровнем игры — победа над «Йонг Аякс» со счетом 6:2, а также поражение от «Эйндховена» 4:1 и от «Эммена» 0:1.

Информация для ставок

«Йонг Утрехт» выиграл два матча из последних пяти

«Эксельсиор» выиграл один матч из последних пяти

У «Йонг Утрехт» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на то, что будет ничейный исход или победа «Йонг Утрехта» по коэффициенту 2.02. Несмотря на не самую лучшую форму в последних встречах, этот клуб все же выглядит чуть лучше, чем оппонент.

