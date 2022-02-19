ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Йонг Утрехт» — «Эксельсиор». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (21.02.2022)

вчера, 16:53

21 февраля 2022 года состоится поединок — «Йонг Утрехт — Эксельсиор». Игра пройдет в рамках очередного тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч, который пройдет на стадионе «Йонг Утрехта».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.124.231.78

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, можно сделать ставку на то, что победит «Эксельсиор» по коэффициенту 1.70. Также можно поставить на ничейный исход по 4.10 и на победу хозяев поля по 4.05. Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше четырех по коэффициенту 3.00.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Йонг Утрехт» идет на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — восемь побед, четыре ничьих и 14 поражений. Коллектив забил 29 голов и пропустил 47 мячей. В последних встречах «Йонг Утрехт» выглядит неплохо, команда старается набирать баллы и подниматься в таблице — победы над «Йонг ПСВ» со счетом 0:2, а также над «Хельмондом» 3:2 и поражение от «Волендама» 2:0.

«Эксельсиор» идет в нынешнем сезоне на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 46 баллов. У коллектива 14 побед, четыре ничьих и восемь поражений. Этот клуб забил в Первом дивизионе Нидерландов 57 мячей и пропустил 39 голов. В последних встречах «Эксельсиор» не может похвастаться хорошим уровнем игры — победа над «Йонг Аякс» со счетом 6:2, а также поражение от «Эйндховена» 4:1 и от «Эммена» 0:1.

Информация для ставок

  • «Йонг Утрехт» выиграл два матча из последних пяти
  • «Эксельсиор» выиграл один матч из последних пяти
  • У «Йонг Утрехт» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на то, что будет ничейный исход или победа «Йонг Утрехта» по коэффициенту 2.02. Несмотря на не самую лучшую форму в последних встречах, этот клуб все же выглядит чуть лучше, чем оппонент.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.52 1.53 2.05 1.81
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 21:59
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 17:48
Хозяева не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 