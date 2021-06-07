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«Валюр» — «Викингур». Прогноз на матч чемпионата Исландии (07.06.2021)

сегодня, 12:05

«Валюр» примет «Викингур» в рамках очередного тура чемпионата Исландии. Этот поединок запланирован на 7 июня 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 1.93 3.55 3.55
Мелбет 1.91 3.82 3.64
1XBET 1.91 3.82 3.64
BetBoom 1.86 3.75 3.75

Ставки букмекеров

Фаворит этого поединка — «Валюр». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.85. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.90. Еще одна актуальная ставка — тотал забитых мячей больше трех по 1.90.

Форма команд

«Валюр» в нынешнем сезоне расположился на первой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — пять побед, одна ничья и ни одного поражения. Команда набрала 16 пунктов. В этом сезоне в активе клуба 12 забитых и шесть пропущенных мячей. В последних матчах форма команды впечатляет. Команда очень хороша и совершенно точно является претендентом на завоевание чемпионства.

«Викингур» набрал 14 баллов и находится на второй строчке в турнирной таблице. Команда набрала 14 баллов. Это еще одна команда, которая является претендентом на чемпионство в нынешнем сезоне. Клуб выиграл четыре поединка, дважды играл вничью и ни разу не проигрывал. Команда забила 11 голов и пропустила пять мячей. В последних матчах «Викингур» показывает уверенную игру, регулярно набирает очки и много забивает.

Информация для ставок

● «Валюр» забил десять мячей в пяти последних матчах

● У «Валюра» 33 матча без поражений во всех турнирах

● «Викингур» шесть игр кряду не проигрывает во всех турнирах

Прогноз

Актуальная ставка на поединок — исход с учетом форы (-1.5) «Валюра» по коэффициенту 2.90. Также можно поставить на то, что оба клуба забьют по 1.55.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 2.00 на победу «Чонбука» в матче против «Соннам Ильва».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.22 1.61 1.77 1.97
Мелбет 2.22 1.62
1XBET 2.22 1.62
BetBoom 3.85 1.22 2.27 1.56 1.79 1.91
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STVA 1
STVA 1
сегодня в 12:27
Победа хозяев и Тб
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