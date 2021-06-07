«Валюр» — «Викингур». Прогноз на матч чемпионата Исландии (07.06.2021)

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сегодня, 12:05

«Валюр» примет «Викингур» в рамках очередного тура чемпионата Исландии. Этот поединок запланирован на 7 июня 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворит этого поединка — «Валюр». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.85. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.90. Еще одна актуальная ставка — тотал забитых мячей больше трех по 1.90.

Форма команд

«Валюр» в нынешнем сезоне расположился на первой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — пять побед, одна ничья и ни одного поражения. Команда набрала 16 пунктов. В этом сезоне в активе клуба 12 забитых и шесть пропущенных мячей. В последних матчах форма команды впечатляет. Команда очень хороша и совершенно точно является претендентом на завоевание чемпионства.

«Викингур» набрал 14 баллов и находится на второй строчке в турнирной таблице. Команда набрала 14 баллов. Это еще одна команда, которая является претендентом на чемпионство в нынешнем сезоне. Клуб выиграл четыре поединка, дважды играл вничью и ни разу не проигрывал. Команда забила 11 голов и пропустила пять мячей. В последних матчах «Викингур» показывает уверенную игру, регулярно набирает очки и много забивает.

Информация для ставок

● «Валюр» забил десять мячей в пяти последних матчах

● У «Валюра» 33 матча без поражений во всех турнирах

● «Викингур» шесть игр кряду не проигрывает во всех турнирах

Прогноз

Актуальная ставка на поединок — исход с учетом форы (-1.5) «Валюра» по коэффициенту 2.90. Также можно поставить на то, что оба клуба забьют по 1.55.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 2.00 на победу «Чонбука» в матче против «Соннам Ильва».